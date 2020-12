Evandro Ciaccia eliminato da Amici 20?/ Zerbi lo scarica: “Non sono più il tuo prof!”

Il daytime del 10 dicembre 2020 di Amici, in onda su Canale 5, è stato interamente dedicato a Evandro. L’allievo si è esibito su un brano di Samuele Bersani che non ha convinto per nulla il suo professore Rudy Zerbi. La questione è però molto più complicata di così e Zerbi chiarisce immediatamente che il suo malumore nasce di fronte a delle critiche anche pesanti fatte da Evandro ad alcuni grandi artisti, Bersani compreso. Mostra queste stesse dichiarazioni ai presenti in studio (ma non a casa) attraverso un tablet. Maria De Filippi, dopo aver visionato il video in questione, cerca di prendere in qualche modo le parti del ragazzo: “Certe volte io ho capito una cosa diversa da ciò che lui intendesse. Per me avevano un senso ma la sua interpretazione era un’altra. Dopo una conversazione di 2 ore siamo arrivati a capirci.”

Evandro cacciato da Amici 20? Rudy Zerbi lo scarica

Evandro però non ci sta e dopo aver chiarito che il suo linguaggio è “diverso”, sbotta: “Non posso fare sempre attenzione alle telecamere perché poi finisce sul monitor.”, poi ribadisce le sue critiche per il brano di Samuele Bersani appena esibito e per altri che lo stesso Rudy gli ha assegnato. Zerbi scuote la testa amareggiato, poi accusa il ragazzo: “Il problema è quello che dici sulle canzoni, sugli artisti… metti in discussione settimana dopo settimana quello che ti dico di fare.”, così conclude “Io non sono più il professore adatto a te!” Evandro è quindi eliminato da Amici 20? Non ci resta che vedere cosa decideranno gli altri professori di canto.



