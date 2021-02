Evandro eliminato ad Amici 2021?/ Tancredi pronto a metterlo ko e…

Evandro eliminato ad Amici 2021? Dopo quello che è successo ad Arianna nei giorni scorsi non ci meravigliamo più di niente nemmeno se un talento acerbo ma interessante come quello del cantautore rischiasse di uscire dalla scuola nello scontro annunciato con Tancredi. La sfida andrà in scena oggi pomeriggio proprio nel nuovo pomeridiano di Amici 2021 ma chi segue le anticipazioni delle registrazioni, sa bene che questo scontro è già andato in scena e che l’epilogo è stato complicato e negativo per il ragazzo della scuola che dovrà raccogliere le sue cose e andare via ad un passo dalle curve finali prima del serale di Amici 2021. Proprio sabato scorso, Evandro è rimasto ancora appeso ad un filo visto che la stessa Anna Pettinelli, la sua prof, ha deciso di darle l’ultima possibilità.

Evandro eliminato ad Amici 2021? La sfida con Tancredi…

Al ritorno in casetta sabato scorso, Evandro ha rivelato ai suoi compagni di non essere contento di come è andata la puntata dicendosi davvero deluso dalla sua performance: “Dovevo uscire e invece sono qua. L’ho ripetuta tantissimo in sala prove e tutto a posto. Poi lì sono andato malissimo”. A quel punto Samuele gli ha fatto notare che forse potrebbe essere il palco a creargli scompiglio e lui ha subito rilanciato di essere confuso e di non capire bene il suo ruolo in questo momento. La confusione lo ha portato alla sfida con Tancredi e, secondo le ultime anticipazioni di Amici 2021, anche alla sua eliminazione. Come andrà a finire e con quali parole saluterà professori e compagni?



