Evaristo Beccalossi è stato in coma per quasi 50 giorni. Lo ha raccontato quest’oggi la storica moglie dell’amato calciatore e tifoso interista, Danila, parlando con il Corriere della Sera, e ripercorrendo le tappe del calvario iniziato il 9 gennaio scorso. Evaristo doveva andare a Pavia, accompagnato da un amico, quando, arrivando a casa dell’ex giocatore, lo ha trovato “in stato confusionale”. L’uomo ha quindi avvisato subito la figlia di Evaristo, Nagaja, che si è precipitata alla casa del padre: “Era cosciente e parlava ma tutto ciò che diceva non aveva senso”, racconta ancora la moglie.

La famiglia decide quindi di portare d’urgenza Beccalossi in ospedale a Brescia e una volta giunto al pronto soccorso viene sottoposto ad una tac “che evidenza un’emorragia cerebrale”, una cosa tutt’altro che da poco.

Un bollettino drammatico ma Evaristo Beccalossi continua ad avere un atteggiamento scanzonato, racconta ancora al quotidiano di via Solferino la donna, sottolineando un simpatico aneddoto: il medico gli dice di salutare la moglie e lui la saluta dicendo “vai fuori dalla balle”. Peccato però che due giorni dopo la situazione si aggravi ulteriormente:

“E’ entrato in coma”, dopo di che Evaristo Beccalossi è stato intubato e quindi ricoverato nel reparto di terapia intensiva di Brescia.

EVARISTO BECCALOSSI, LA MOGLIE DANILO: “IL MOMENTO PIU’ DURO…”

Per Danila è stato ovviamente “il momento più duro” anche perchè i medici, come sono soliti fare, sono stati onesti, avvisando la famiglia che non era certo che l’ex calciatore sarebbe arrivato a domani. Fortunatamente sono passati 47 giorni da quella tragica prospettiva “Giorni lunghissimi”, aggiunge la moglie dell’ex giocatore, spiegando di aver trovato conforto nella moglie di un altro paziente affetto dallo stesso problema del marito. La notizia non era mai emersa fino ad ora, ma i vertici dell’Inter sapevano tutto.

La moglie di Evaristo Beccalossi racconta infatti che il marito ha una chat con alcuni dirigenti nerazzurri fra cui Marotta, Oriali e Bordon, e quando hanno visto che non rispondeva ai messaggi si sono preoccupati ed hanno preso in mano il telefono chiedendo spiegazioni.

Nel corso del ricovero Evaristo Beccalossi ha ricevuto delle visite che sono “state centellinate”, precisa ancora Danila, fra cui quella di Canuti che ha portato le sigarette Marlboro (Beccalossi era un grande fumatore) facendo vibrare gli occhi all’ex compagno di squadra. E’ arrivato anche il messaggio del presidente della Fifa, Gianni Infantino “E’ il suo idolo” precisa la donna “Ci ha inviato un bellissimo messaggio vocale che ho fatto ascoltare più volte a mio marito”.

EVARISTO BECCALOSSI, INFANTINO, GLI AMICI E LA SEMIFINALE DELL’INTER

Fortunatamente il 27 febbraio Beccalossi si è risvegliato, e fra le prime cose fatte dall’ex calciatore una videochiamata proprio con Infantino: “E’ stato un momento molto toccante” aggiunge la moglie. Del ricovero ospedaliero sapevano anche “gli amici stretti” come Enrico Ruggeri, ma anche Spillo Altobelli, Alberto Bollini, Nicola Savino, ma anche Max Pezzali e la moglie, così come Aldo Serena “Che si è sempre informato con discrezione”. Beccalossi, che fra due giorni compirà 69 anni, ha davanti a se ora un lungo percorso di riabilitazione “Ma non ha voglia di allenarsi come quando era giocatore e quando deve andare in palestra sbuffa”.

In ogni caso il peggio sembra passato, “voglio tornare a lavorare” ha detto, forse rinvigorito anche dalla grande prova dell’Inter contro il Barcellona, una partita il cui esito era comunque scontato per Beccalossi: “In finale ci andiamo noi”, disse prima di vedere il match. Beccalossi è entrato in ospedale durante le vacanze di Natale e ne è uscito a Pasqua, un lunghissimo periodo che ovviamente ha lasciato strascichi sul fisico del quasi 69enne ex calciatore. Ma come ai tempi in cui scendeva in campo con quel suo magico mancino, siamo certi che il buon Evaristo sarà capace di dribblare al meglio il suo malanno, segnando l’ennesimo gol della sua carriera.