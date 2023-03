Evasione fiscale/ Combatterla con l’intelligenza artificiale? Il Governo Meloni ci prova: ecco come

Provare a contrastare l’evasione fiscale con l’intelligenza artificiale, è una delle innovazioni del Governo Meloni. Oseremmo chiamarlo “Fisco 4.0“, quello che andrà a modificare l’interoperabilità degli enti bancari, analizzando ogni informazione presente nell’anagrafe tributaria.

Terremoto oggi Avellino M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

L’intelligenza artificiale non è perfetta, ed è per questo che ad una probabile riforma fiscale che vada ad utilizzare l’AI, occorrerà l’intervento umano. Con molta probabilità, per perfezionare il nuovo sistema che regolamenta il nuovo diritto tributario, si usufruirà delle informazioni estrapolabili dalle fatture elettroniche.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ/ Le frasi più belle: “Mi hai insegnato a camminare”

Evasione fiscale con intelligenza artificiale: cosa cambierà?

Lottare l’evasione fiscale con l’intelligenza artificiale, non è certamente una novità da poco. Il Fisco 4.0, servirà a migliorare l’aspetto tributario, perfezionando di fatto, quelli che sono gli algoritmi informatici fino ad oggi utilizzati in altri ambiti, ma pur sempre legati all’amministrazione e alla finanza.

Quello che – almeno in un primo momento – farebbe tirare un sospiro di sollievo, è che l’intervento dell’intelligenza artificiale mirerà a perfezionare principi di efficacia, economicità ed infine, imparzialità, piuttosto che concentrarsi nell’esecuzione dei processi.

Lance Reddick, morto l'attore di John Wick/ Aveva 60 anni: “Scomparso all'improvviso”

Il perfezionamento grazie all’introduzione dell’AI, sarà legato alla rimozione di duplicazioni logistiche, organizzative e funzionali, che abbatteranno drasticamente i costi che fino ad oggi il sistema fiscale deve sostenere.

Lottare l’evasione fiscale non è semplice. Il Governo Meloni ci vuol provare sfruttando le nuove tecnologie, quelle che in un certo senso aiuterebbero ad automatizzare certi processi che al giorno d’oggi, fanno impiegare risorse economiche e finanziarie che tra un po’ potrebbero divenire “superflue”.

Non sappiamo quanto e se sarà una strategia efficace, né tanto meno da quando tale inventiva avrà inizio. Il progetto rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di raggiungere i risultati documentati da “M1C1–101“.

Il documento M1C1-101, prevede che il Governo italiano, utilizzi tutte le risorse finanziarie a sua disposizione, per combattere e ridurre il più possibile l’evasione fiscale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA