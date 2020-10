Evasione fiscale, Corte respinge ricorso Tiziano Ferro/ “I famosi abbiano più etica”

La Cassazione ha respinto in maniera quasi integrale il ricorso presentato da Tiziano Ferro in merito alla vicenda dell’evasione fiscale contestatagli e a destare curiosità sono le motivazioni addotte in merito alla condotta etica che i personaggi VIP o comunque maggiormente in vista dovrebbero avere. “Chi è famoso deve avere più etica” ha stabilito di fatto la Suprema Corte in merito al suddetto ricorso dell’artista laziale in riferimento al fittizio trasferimento della propria residenza fiscale oltre confine nel Regno Unito: insomma coloro che sono più famosi dovrebbero avere o almeno sentire un dovere molto più stringente di assumere comportamenti corretti di fronte all’opinione pubblica. Secondo quanto riportato da “Il Sole 24 Ore”, infatti, l’evasione contestata a Tiziano Ferro è stata confermata per un paio di annualità, pur accogliendo il ricorso del cantautore in determinati punti ma ricordando appunto che le azioni dei VIP oggigiorno finisco con l’essere “sotto gli occhi di tutti”.

LA CASSAZIONE RESPINGE IL RICORSO DI TIZIANO FERRO: ECCO LA MOTIVAZIONE…

In particolare, dando notizia del respingimento quasi integrale del ricorso presentato da Tiziano Ferro, il quotidiano economico riporta anche come la Corte di Cassazione abbia stabilito che le sanzioni inflittegli sono giuste e che dunque al diretto interessato sarà tenuto a pagarle. “Nella quantificazione delle pene pecuniarie” si legge infatti “hanno pesato una serie di elementi, dalla natura dolosa del comportamento, all’assenza di condotte finalizzate ad eliminare gli effetti dell’evasione fiscale”. Non solo: un altro importante punto della decisione della stessa Suprema Corte riguarda il fatto che Tiziano Ferro avesse a disposizione tutti gli “strumenti necessari” per poter capire che il suo comportamento era sbagliato. Infatti nella sentenza si mette l’accento pure su “un elevato livello economico e culturale” oltre al fatto, già citato in precedenza, che è un personaggio molto noto nel panorama dello showbiz italiano e quindi era tenuto a comportarsi in modo esemplare per chi lo segue, e non solo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA