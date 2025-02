L’associazione per le PMI CGIA, insieme ai dati dell’Agenzia governativa, ha analizzato a quanto ammonta l’evasione fiscale in Italia e il grande divario che coesiste tra le Regioni, spaccando letteralmente il Bel Paese in due, tra Nord e Sud.

Il maggior numero di debitori coinvolti sono le persone fisiche, i cui contribuenti che devono restituire soldi al fisco sono quasi venti milioni. Tra privati e imprese e debiti legati alle multe, tasse non riscosse e imposte di varia natura, l’Erario ha una mancata entrata di poco più mille miliardi.

Evasione fiscale in Italia con differenze tra Nord e Sud

Analizzando i dati della evasione fiscale in Italia si appurano delle differenze territoriali ma anche delle forti criticità, come ad esempio l’impossibilità di poter recuperare i debiti, rispetto al totale soltanto 100 miliardi di euro sono “attaccabili giuridicamente”, per decessi o aziende cessate.

Nonostante il Nord Italia sia il territorio in cui si produce più ricchezza e in proporzione dovrebbe risultare con una maggior fetta di evasione, la realtà è differente. Negli ultimi quasi trent’anni il 58% di evasori riguarda le Regioni sia del Sud che del Centro.

Nella speranza che come da Bilancio, si possano introdurre dei controlli sull’evasione più severi, ecco una analisi ben precisa delle Regioni ritenute più “evasori”:

Regione italiana Debito Credito da ricavare Lazio 39.673€ 226.720 milioni Campania 27.264€ 152.510 milioni Lombardia 25.904€ 259.350 milioni Molise 20.469€ 5.920 milioni Marche 20.078€ 29.770 milioni Emilia Romagna 19.742€ 87.890 milioni Calabria 19.564€ 35.970 milioni Abruzzo 19.542€ 24.810 milioni Liguria 18.494€ 27.910 milioni Sicilia 18.312€ 87.850 milioni Toscana 17.814€ 65.210 milioni Puglia 17.462€ 67.940 milioni Piemonte 15.709€ 66.790 milioni Umbria 15.415€ 13.150 milioni Veneto 14.600€ 70.840 milioni Sardegna 14.257€ 22.390 milioni Basilicata 13.240€ 7.060 milioni Valle d’Aosta 12.533€ 1.540 milioni Friuli Venezia Giulia 11.125€ 13.290 milioni Trentino Alto Adige 6.964€ 7.540 milioni

Soluzioni anti evasione

Per far fronte all’evasione fiscale il Governo italiano ha tentato negli ultimi anni delle soluzioni alternative sotto forma di premi monetari. Dal cashback alla lotteria degli scontrini, con la differenza che la prima opzione è stata cancellata definitivamente.

La lotteria degli scontrini da quest’anno è stata potenziata, visto che sempre meno italiani la utilizzano e nella speranza che i nuovi premi possano incentivare al riutilizzo.