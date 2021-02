Eve Jobs, la figlia di Steve Jobs modella / Cavallerizza e testimoniale per brand…

Eva Jobs, la figlia di Steve Jobs, cede al fascino del mondo dello spettacolo e della moda. Bellissima, 22 anni, dopo aver dedicato anni all’equitazione, ha scelto di provare anche l’ebbrezza della fotografia e della moda posando, in tutta la sua bellezza, per un servizio fotografico di Glossier, un brand di prodotti di bellezza, molto amato dai giovanissimi. Eve appare immersa in una vasca da bagno, coperta dalla schiuma mentre sorseggia un bicchiere di vino. Una bellezza, quella della figlia minone di Steve Jobs che non passa inosservata e che ha lasciato di stucco i suoi followers. Ora, sul suo profilo Instagram, accanto a foto in cui sfoggia tutta la sua abilità di cavallerizza, ci sono anche scatti da vera influencer che portano a casa migliaia di like.

EVE JOBS, LA FIGLIA DI STEVE JOBS CONQUISTA TUTTI

Eve Jobs ha un futuro brillante davanti a sè. Studentessa alla Stanford University, fidanzata con Eugenio Garza Perez, cavallerizzo come lei, considerata la quinta cavallerizza migliore al mondo sotto i 25 anni ed ora anche modella, la bellissima Eve Jobs sta rubando la scena a papà Steve conquistando tutti con la sua bellezza acqua e sapone. Viso fresco e pulito, la 22enne, in poco tempo, è diventata una vera star dei social. La foto in cui appare nella vasca da bagno risale allo scorso dicembre e ha collezionato più di 21mila like. Gli utenti di Instagram apprezzano la bellezza della figlia di Steve Jobs il cui profilo, oggi, è seguito da più di 210mila followers. Diventerà un’influencer a tutti gli effetti?





