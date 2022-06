Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, al Grande Fratello Vip 7?/ Le voci si fanno insistenti…

La figlia di Vittorio Sgarbi potrebbe essere una delle prossime concorrenti de Il Grande Fratello Vip 2022? A sganciare la bomba è il settimanale di gossip e cronaca Novella 2000, diretto da Roberto Alessi. In base a quanto si legge sul numero odierno pare che Alfonso Signorini, confermatissimo al timone del reality show di Canale 5 dopo gli incredibili ascolti dell’ultima edizione, starebbe facendo carte false per avere con se la figlia del critico d’arte più famoso d’Italia, in vista del “via” che scatterà fra poco più di tre mesi, il 19 settembre prossimo. “Fonti più che attendibili – si legge sul settimanale di Roberto Alessi – ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5…”.

Sempre stando a quanto si legge su Novella 2000, il pressing di Mediaset per avere Evelina Sgarbi sarebbe davvero insistente, nella speranza che alla fine la figlia del parlamentare possa realmente accettare e quindi varcare la porta della casa più spiata d’Italia. In ogni caso, nonostante il corteggiamento serrato, per ora la replica della diretta interessata sarebbe stata un po’ tipiedina: “Nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…) – si legge ancora – ma sembra non sia ancora arrivato il momento di lanciarsi…”.

EVELINA SGARBI NEL CAST DEL GF VIP 2022: GIA’ L’ANNO SCORSO…

Evelina, figlia di Vittorio Sgabri, ha 22 anni, ed è iscritta presso l’Istituto Marangoni, fra le scuole di moda più famose d’Italia. E’ nata da una relazione che il critico d’arte e politico ha avuto con una donna torinese, e spesso e volentieri è finita al centro delle cronache di gossip proprio per l’accostamento del suo nome a vari reality show.

Già l’anno scorso di questi tempi, infatti, era venuto fuori il suo nome per l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, ma in quell’occasione non se ne fece nulla: quest’anno sarà la volta buona? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprirlo.

