Prosegue l’apprensione e anche gli appelli per Vittorio Sgarbi, da giorni ricoverato in ospedale. Dai colleghi di sempre agli amici, tutti sperano che possa presto tornare in piena forma superando il calvario del momento; in particolare sua figlia Evelina che, proprio qualche giorno fa, è stata ospite a La Volta Buona raccontando delle condizioni difficili del papà. Da quel giorno però, qualcosa è cambiato per la giovane e lo ha raccontato proprio oggi, ospite nuovamente nel salotto di Caterina Balivo.

Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, è stata ovviamente incalzata da Caterina Balivo a proposito delle condizioni del papà. Proprio a tal proposito è arrivata una risposta che ha lasciato di stucco non solo la conduttrice ma anche i presenti in studio. “Come sta papà? Non lo so, non vado a trovarlo in ospedale da una settimana, da quando sono venuta qui… Diciamo che non sono gradita in ospedale da lui”.

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi a La Volta Buona: “La mia intervista qui può aver dato fastidio? Può essere…”

Le parole di Evelina – figlia di Vittorio Sgarbi – hanno ovviamente destato la perplessità di Caterina Balivo e degli ospiti presenti oggi La Volta Buona che ha cercato di approfondire la questione. “Diciamo che le persone che gli stanno intorno, in ospedale, mi fanno capire che non sono ben voluta; il clima è questo…”. La domanda lecita è stata dunque se tutto ciò fosse da ricondurre all’intervista di qualche giorno prima nel salotto di Rai Uno: “Se è per le cose che ho raccontato? Può essere, ma non lo vedo giusto… Papà ha sempre fatto interviste, ha sempre parlato di tutto e tutti…”. Pienamente d’accordo anche Caterina Balivo che ha sottolineato proprio come dopo l’intervista di Evelina, diversi volti della tv abbiano iniziato a mandare messaggi d’affetto in favore di Vittorio Sgarbi.