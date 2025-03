Sono giorni di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli di Roma e, stando alle ultime notizie, le sue condizioni sarebbero particolarmente preoccupanti anche a causa dei copiosi rifiuti al cibo. Ospite de La Volta Buona sua figlia Evelina che, proprio questa mattina, ha visto per la prima volta il papà ricoverato presso la struttura ospedaliera.

“Stamattina sono andato a trovarlo e sta molto male, non pensavo fosse così grave la situazione e vederlo così mi ha molto scosso, è stato pesante”, inizia così Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi. Dal tono di voce si evince tutta l’apprensione della giovane che, a dispetto delle notizie recenti, non pensava di trovare il papà in condizioni così gravi. “E’ tutto come dicono i giornali anche se oggi ha voluto farsi nutrire quindi è già un passo avanti. Pare quindi ci sia un miglioramento, ha ripreso peso…”. Evelina ha poi spiegato di aver avuto difficoltà nel comunicare con il padre nel corso di questi mesi, ancor prima che arrivasse il ricovero e che le sue condizioni peggiorassero in questo modo.

Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi a La Volta Buona: “Un litigio con papà? Quando rifiutai il Grande Fratello…”

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi – sempre a La Volta Buona – ha più volte sottolineato come sia strano pensare al papà così provato dalla malattia; lui che aveva come cavallo di battaglia proprio la verve, la determinazione, la dialettica. La giovane ha poi raccontato di una diatriba del passato con il papà Vittorio Sgarbi a causa del rifiuto al Grande Fratello quando sembrava ormai fatta per la sua partecipazione: “Mi chiesero di partecipare al Grande Fratello, mancava proprio l’ultimo provino, ma io non me la sono sentita; lui la prese male. L’ha vista come un rifiuto al suo mondo, come se io disprezzi ciò che fa”. La giovane ha poi aggiunto un aneddoto, chiaramente senza risentimento: “Non mi ha più pagato gli studi, dicendomi: ‘Potevi farlo con i guadagni del Grande Fratello’… Poi però ci siamo riavvicinati, abbiamo avuto degli alti e bassi ma poi è tornato tutto alla normalità”.