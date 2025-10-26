Evelina Sgarbi a Verissimo: "Stanno mentendo su mio padre. Non apprezzo la sua compagna"

Evelina Sgarbi fa tappa a Verissimo da Silvia Toffanin e torna a parlare delle condizioni di salute del padre Vittorio: “Non ho delle novità dirette, questa situazione è complicata e stressante, non vedo mio padre da marzo-aprile. L’ultima volta era un’altra persona, per chi lo conosce vederlo in questo stato è un colpo al cuore. Pesava 47 kg quando era stato ricoverato, ha avuto una forte depressione, era disidratato. Secondo me mio padre non è curato come dovrebbe, il Gemelli non ha un reparto di psichiatria, non capisco come abbia fatto un uomo a ridursi così.

Non è una persona facile da trattare, ma intervieni, non lasciare che si riduca in quello stato. Io onestamente, dal mio punto di vista, se ci fosse stato tutto questo bene avrebbero agito diversamente e nessuno avrebbe mai messo bastoni tra le ruote. Io so che sono stata tagliata fuori, all’ospedale ero l’unica con un legame di sangue e avevo diritto di chiedere un parere ai medici.

Evelina Sgarbi attacca: “C’è bisogno di una persona intorno a mio padre”

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo la figlia 25enne di Vittorio Sgarbi ha parlato delle condizioni di salute del padre: “E’ stato un padre che vedevo ogni tanto, non alla cresima, al compleanno o quelle cose lì, però avevamo lo stesso un bel rapporto. Da piccola non ho mai sopportato la gente intorno. Ho chiesto un amministratore di sostegno per lei.

Da fuori certe persone non capiscono il rapporto tra me e mio padre, per me questa è una dimostrazione di bene. Sento gente che parla di interdizione, anche se questa fosse una situazione temporanea credo che ci sia bisogno di una persona intorno a lui, dalle questioni di salute a quelle burocratiche passando per altro, questo non c’entra niente con patrimonio e mantenimento. A me non convincono anche le cose che sono uscite dopo, in risposta a me sono state pubblicate delle sue foto sui social che andavano a smentire la mia versione. Io non trovo che mio padre stia bene. Sul matrimonio ci possono essere mille questioni, poi potrà fare quello che vorrà. Io non apprezzo la sua compagna come persona”.

