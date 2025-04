Evelina Sgarbi, la figlia più simile a papà Vittorio: ecco chi è

Nata nel 2000 a Torino, Evelina Sgarbi è la figlia di Vittorio Sgarbi, oggi al centro del gossip per via della sua depressione che lo sta costringendo ad un ricovero prolungato. Lo storico d’arte pare stia vivendo un periodo molto difficile della sua vita a causa della consapevolezza di stare invecchiando, sente che tutto è inutile e ha paura della morte. Nel corso della sua vita ha avuto tre figli: Carlo, Evelina e Alba, anche se con il primo non c’è più rapporto (l’uomo ha scelto di non ereditare il cognome del padre).

Come sta Vittorio Sgarbi? L'appello delle figlie Evelina e Alba: "Solo e depresso"/ "Aiutate papà, è grave"

La figlia di Vittorio, Evelina Sgarbi, è nata dalla relazione con Barbara Arì, donna che si è sempre defilata dalle telecamere. La ragazza è cresciuta tra Biella e Milano, e per via della sua passione nei confronti del fashion ha studiato moda e design presso il famoso Istituto Marangoni. Nonostante ciò, ha deciso di non completare gli studi. Alba, la sorella, è invece nata da una relazione fugace con una donna di Torino, anche lei attentissima alla sua privacy e a non apparire sotto i riflettori.

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi: “Come sta papà? Sono scossa, situazione grave”/ “Ha ripreso peso, però…”

Evelina Sgarbi, il fidanzato Leopoldo Morettino: ristoratore di Biella

La giovane Evelina Sgarbi è forse quella che più somiglia al papà: una delle due passioni più grandi è quella per i monumenti, per i quadri e per l’arte. Su di lei Vittorio aveva parlato in modo molto distaccato in una vecchia intervista a Novella 2000: “L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me“. A quanto si sa della vita privata di Evelina Sgarbi, è felicemente fidanzata con Leopoldo Morettino, ragazzo impegnato nella ristorazione in quel di Biella. I due abitano a soli 300 metri di distanza e sono amici da moltissimi anni. Sul giovane non si sa altro, se non che porta avanti la relazione con la figlia di Vittorio Sgarbi in modo decisamente felice.