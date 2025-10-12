Chi è Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi: la passione per la moda, gli studi interrotti e ancora il rapporto conflittuale con il papà

Evelina Sgarbi è l’ultima dei figli di Vittorio Sgarbi. Classe 2000, la ragazza è spesso ospite di salotti tv: la sua passione sembrerebbe essere la moda, anche se attualmente non ha un impiego vero e proprio, come ha sottolineato più volte proprio il papà. “Lei ha interrotto gli studi, nonostante abbia studiato in scuole importanti. Oggi mi chiedo che lavoro voglia fare: vuole lavorare nella moda, quindi tu devi pensare di arrivare a fare un lavoro. Mi aspetto che trovi un lavoro e capisca come guadagnare. Io sono felice del suo carattere ma la mia esperienza dimostra che si può andare in qualunque luogo senza chinare il capo”. Le parole del critico artistico erano arrivate nel 2021, dopo il suo rifiuto di andare al Grande Fratello, che il papà non aveva preso affatto bene.

Chi sono Carlo e Alba, i fratelli di Evelina Sgarbi/ Lo scontro con la sorella sulla salute del papà

Chi è Evelina Sgarbi: “Papà mi ha pagato gli studi e poi…”

Evelina Sgarbi, parlando a “Dentro la notizia” dei suoi studi e del rapporto con il papà, ha raccontato di aver interrotto gli studi perché il padre ha deciso di non pagare più le rette delle scuole facoltose che aveva scelto di frequentare proprio Evelina: “Io sono finita anche in cura da uno psicologo. Perché credevo di poter continuare questi percorsi: le rette sono fondamentali. Per me è stata dura”. Parlando ancora del “no” al Grande Fratello, che tanto fece infuriare il padre, Evelina Sgarbi, ancora, ha rivelato: “Ho rifiutato di andare per altri motivi, non perché sono snob”.

Vittorio Sgarbi: chi sono i figli Carlo, Alba ed Evelina/ La distanza con Carlo e la lite con Evelina

I rapporti tra Evelina Sgarbi e il padre non sembrano idilliaci, per la storia delle rette interrotte e non solo: i due, infatti, non sono mai andati particolarmente d’accordo. Le cose sarebbero però peggiorate di recente, con la malattia di lui. Evelina non vede infatti il papà da tempo e in numerose interviste ha spiegato: “Non è semplice per una figlia. Spero che nessuno si approfitti di lui”.