Evelina Sgarbi, chi è la figlia di Vittorio Sgarbi: dalla passione per la moda agli studi interrotti. Il "no" al Grande Fratello e la rottura con il padre

Classe 2000, Evelina Sgarbi è l’ultima dei figli di Vittorio Sgarbi e in questo momento anche la più chiacchierata. Evelina, infatti, è una presenza ormai fissa nei salotti tv dove parla spesso del papà che non sta attraversando un momento facile. Per questa ragione la figlia di Vittorio Sgarbi ha richiesto un amministratore di sostegno per il papà che a suo dire non sarebbe grado in questo momento di gestire il proprio patrimonio.

Vittorio è infatti nel mezzo di una forte depressione che ha reso necessario anche il ricovero in ospedale. Evelina Sgarbi, però, non ha ottenuto i favori del padre, che continua a ritenere la richiesta della figlia come “fuori misura e fuori logica”. “Mi è sembrata una richiesta che nasceva dal desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva ottenuto prima, quindi di trovare un padre” ha confessato Sgarbi, che non crede di aver bisogno di qualcuno che lo aiuti a gestire il proprio patrimonio.

Ma tornando a Evelina Sgarbi, chi è e cosa fa nella vita la figlia di Vittorio Sgarbi? Con il papà Evelina, che ha sempre vissuto tra Biella e Torino, non ha avuto un rapporto semplice. Vittorio non è stato un papà presente, come d’altronde con gli altri due figli, anche se a livello economico non ha mai fatto mancare loro il supporto, almeno fino a quando non ha deciso di interrompere la retta universitaria della figlia Evelina.

La giovane stava studiando infatti moda in una prestigiosa scuola quando il padre ha smesso di pagarne le rette, provocandole una grande sofferenza, per sua stessa ammissione: “Io sono finita anche in cura da uno psicologo. Perché credevo di poter continuare questi percorsi: le rette sono fondamentali. Per me è stata dura”.

Evelina Sgarbi, chi è. La rottura con il padre: “Mi chiedo che lavoro voglia fare”

Nel 2021 Evelina Sgarbi ha rifiutato di diventare una concorrente del Grande Fratello ma il papà non la prese bene, affermando: “Oggi mi chiedo che lavoro voglia fare: vuole lavorare nella moda ma ha interrotto gli studi. Mi aspetto che trovi un lavoro e capisca come guadagnare”. Evelina al momento è senza un lavoro: la sua passione, la moda, non le ha fruttato un mestiere e per questa ragione è arrivata una prima rottura con il padre, che sperava potesse crearsi una strada alternativa accettando diversi anni fa l’offerta di prendere parte al Grande Fratello.