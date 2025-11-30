Evelina Sgarbi torna a Verissimo e tuona contro le persone vicine al papà Vittorio Sgarbi e svela le denunce: “Per maltrattamenti”.

Evelina Sgarbi torna nuovamente a Verissimo, oggi 30 novembre 2025, per dare aggiornamenti a proposito della vicende legale che vede coinvolto suo padre Vittorio Sgarbi – per la richiesta di un amministratore di sostegno – e ciò che emerge mette in evidenza una situazione che di giorno in giorno sembra raggiungere sempre nuovi picchi di tensione. La scorsa settimana aveva annunciato i suoi propositi di agire legalmente anche ai danni di chi, a suo dire, starebbe remando contro gli interessi del genitore: “Sono pronta a denunciare tutti”. Oggi nello studio di Silvia Toffanin ha dunque svelato di essere passata dalle parole ai fatti.

“Ho denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d’incapace, sono davvero stufa”, queste le parole di Evelina Sgarbi oggi a Verissimo – riporta Adnkronos – che ha anche sottolineato di aver ottenuto il benestare di suo fratello Carlo che nel merito delle circostanze legate a suo padre Vittorio Sgarbi non aveva ancora imposto il suo parere: “Non si era mai esposto ma ora è d’accordo con tutto ciò che dico da mesi e ci tiene anche lui a fare chiarezza”.

Evelina Sgarbi: “Il matrimonio tra papà Vittorio e Sabrina Colle? Non si può fare”

Evelina Sgarbi non sarà dunque più sola in questa intricata vicenda legale e familiare con riferimento non solo alla richiesta di amministratore di sostegno per suo padre Vittorio Sgarbi ma anche rivolta a chi intorno a lui, a suo dire, alimenta la sua condizione di malessere dopo la malattia. Per avvalorare la sua tesi – riporta Adnkronos – Evelina ha parlato nuovamente dei tentativi di suicidio del genitore: “Pare che abbia cercato due volte di andare da solo sul terrazzo ma è stato fermato in tempo”. Piccato il giudizio anche sul matrimonio con Sabrina Colle che a quanto pare non verrà più celebrato a Venezia: “Lì non si può fare, il prete non li vuole sposare… Magari lo faranno ad Arpino dove è sindaco”.