Evelina Sgarbi, la voce sulla frequentazione con Vittorio Menozzi del Grande Fratello

Una delle figlie di Vittorio Sgarbi, che oggi si trova ricoverato al Policlinico Gemelli a causa della depressione, si chiama Evelina Sgarbi. Nata nel 2000, è ospite del programma di Caterina Balivo per parlare di quello che sta succedendo a suo padre, celebre critico d’arte che da qualche giorno ha rifiutato anche l’alimentazione. Per quanto riguarda la figlia, si sa che è la terza nata da una relazione occasionale dell’uomo con Barbara Arì, e oggi sogna di diventare una biologa.

Sulla sua vita privata si sa ben poco, dato che Evelina Sgarbi non ama molto le telecamere ed è sempre stata piuttosto reticente a parlare di sè stessa. Eppure, qualche tempo fa si vociferava di una sua frequentazione con Vittorio Menozzi, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. I due, però, non hanno mai confermato e nemmeno negato il flirt anche se all’epoca erano stati visti più volte insieme. Non si sa se oggi Evelina Sgarbi sia single o fidanzata, ma in una vecchia intervista condotta da Vanity Fair, la ragazza aveva svelato di avere un compagno di nome Leopoldo. Andiamo a scoprire cos’aveva detto su di lui e sulla loro relazione.

Evelina Sgarbi, chi è il fidanzato Leopoldo? Stanno ancora insieme?

A Vanity Fair Evelina Sgarbi si era sbilanciata sulla sua vita privata, raccontando di essere fidanzata da marzo 2022 con un ragazzo che si chiama Leopoldo. Al giornale aveva spiegato di conoscerlo da ben sette anni: “Abita a 300 metri da casa mia, a Biella“. E ancora: “Lavora nella ristorazione e sogna di aprire dei locali in Vietnam“. Su di lui non si sa nient’altro e non si conosce il suo cognome, ma di certo non sembra far parte del mondo dello spettacolo, un po’ come lei che rifugge i riflettori avendo detto un grande “no” al Grande Fratello Vip nelle scorse edizioni.

Evelina Sgarbi aveva anche raccontato di avere in programma di andare a vivere con il fidanzato, precisando di essere una persona che va con i piedi di piombo a causa di una sofferenza amorosa passata: quando era in quarta ginnasio si era innamorata perdutamente di un ragazzo, soffrendo moltissimo quando è stata lasciata. “Per anni mi sono rifugiata in relazioni con degli stronzi patentati. Forse, inconsciamente, li sceglievo proprio perché sbagliati“. La ragazza non nega che il rapporto irrisolto con papà Vittorio potrebbe aver influito sulle sue relazioni, ma svela di stare lavorando su questo lato della sua vita.