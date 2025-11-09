Evelina Sgarbi è la figlia di Vittorio Sgarbi, che sta portando avanti una battaglia su più fronti: che lavoro fa, quanti anni ha, chi è la madre

Da qualche settimana è ospite in molte trasmissioni televisive di informazione, in cui chiede attenzione sul caso di suo padre Vittorio Sgarbi: lei è Evelina Sgarbi, figlia che il celebre critico d’arte ha riconosciuto ufficialmente e che ha avuto dalla relazione con Barbara Hary. Nata a Torino nel 2000, Evelina ha 25 anni ed è cresciuta tra Torino, Biella e Milano. H due fratelli, che sono Carlo Brenner e Alba Sgarbi, e attualmente non sembra ci sia un fidanzato nella sua vita.

Luigi Capasso: chi era/ Il carabiniere che nel 2018 uccise le figlie e ferì gravemente la moglie

Parlando invece di lavoro, Evelina Sgarbi è una grande appassionata di moda: ha infatti lavorato come modella dopo aver studiato moda e design all’Istituto Marangoni di Milano, ma si è poi dedicata ad altro, anche se il suo sogno rimane legato a questo mondo. Evelina, infatti, vorrebbe fondare una linea di cosmetici naturali che non siano testai sugli animali. È anche una grande appassionata di arte, amore che condivide proprio con suo papà Vittorio.

Gigi D’Alessio/ Dal curioso retroscena sugli inizi di carriera al rapporto con LDA e l'ex Anna Tatangelo

Evelina Sgarbi e la battaglia per suo padre Vittorio: cosa sta succedendo

E a proposito di Vittorio Sgarbi, è proprio per lui che sua figlia Evelina ha iniziato una vera e propria battaglia legale. La 25enne ha chiesto un amministratore di sostegno per il patrimonio del padre, ritenendo che il critico d’arte, dopo i gravi problemi di salute e depressione vissuti in questi mesi, non sia in grado di gestire le sue faccende e, di conseguenza, la sua eredità.

Ha però rinnegato tutte le accuse di un suo interesse economico in questa faccenda. Ospite a Dentro la notizia, Evelina ha infatti dichiarato: “Io chiedo un amministratore a favore degli interessi di mio padre. Chiedo semplicemente che vengano amministrate le cose in modo giusto da una persona competente. Non devo certo essere io ad amministrare le sue cose”. La vicenda non ha ancora trovato una soluzione e, negli ultimi tempi, si è complicata attraverso querele e accuse.

Barbara Hary, chi è la mamma di Evelina Sgarbi/ "Io e Vittorio Sgarbi? Amore ostacolato da sua madre"