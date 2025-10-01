Evelina Sgarbi - ospite a Dentro La Notizia - è tornata a parlare della richiesta di un amministratore di sostegno per suo padre Vittorio Sgarbi.

Una battaglia legale in famiglia, una querelle prossima a finire nelle aule di tribunale e che vede protagonista Vittorio Sgarbi – reduce da un momento particolarmente delicato per la sua salute – e sua figlia Evelina. Quest’ultima, come evidenziato dalle notizie recenti, preoccupata per le sue attuali condizioni avrebbe richiesto un amministratore di sostegno affinché sia certa la gestione coscienziosa dei beni del critico d’arte. Una circostanza che ha trovato totale dissenso e indignazione da parte del genitore, come testimoniato dalle dichiarazioni recenti.

Vittorio Sgarbi: "Depressione e anoressia, ho rischiato la morte"/ "Sabrina Colle mi ha salvato, la sposo"

Evelina Sgarbi – figlia di Vittorio Sgarbi – è stata oggi ospite a Dentro La Notizia per chiarire il suo punto di vista sulla vicenda e soprattutto per smentire coloro che l’hanno descritta come venale o mossa da loschi fini a sfondo economico. La 25enne parte dalla richiesta di un amministratore di sostegno per il papà e dalle foto e interviste rilasciate di recente che sembrerebbero andare nella direzione di un miglioramente fisico e psicologico: “Se mi sono sbagliata? No, continuo ad essere serena per la decisione che ho preso. Dopo questa azione legale sono uscite foto, interviste; come a voler dimostrare che sta bene ma se davvero è così sono comunque ben felice. Io semplicemente voglio avere la riprova, la conferma di tutto questo”.

Vittorio Sgarbi/ Mamma Evelina: “Mia figlia scioccata e preoccupata per il papà, sta male da un anno”

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio: “Pronta al dietrofront in tribunale se certa delle sue condizioni”

Evelina Sgarbi si dice mossa dalla preoccupazione, come testimoniato dall’eventuale dietrofront laddove venisse accertata la serenità del padre – Vittorio Sgarbi – sotto ogni punto di vista. “Se i medici o chi di dovere lo ritengono, assolutamente sì. Io non ho notizie da mesi, non sono mai stata agevolata per andare a trovarlo. Nessuno mi ha risposto al telefono, quando sono andata sono stata anche insolentita”. La giovane ha anche chiarito: “Io non sto richiedendo di amministrare il suo patrimonio, mi stanno dipingendo come se io fossi venale. Ho paura che in un momento di difficoltà venga influenzato. Temo il matrimonio con Sabrina Colle? Se è felice con lei no, a prescindere da ciò che penso io di lei”.

Vittorio Sgarbi torna ad attaccare la figlia Evelina: "Mi opporrò al tutore"/ "Voglio sposare Sabrina Colle"

Evelina Sgarbi – sempre nel corso del suo intervento a Dentro La Notizia – ha anche offerto il suo punto di vista sulle recenti foto pubblicate dal papà Vittorio Sgarbi: “Le cose pubblicate in questi giorni non le trovo rassicuranti, nelle foto lo vedo debilitato e quindi non ne esce comunque benissimo. Per me non è facile psicologicamente, soprattutto per ciò che si è creato intorno; non è una questione di farsi valere”. Sul parere della sorella – contraria – e sul silenzio del fratello ha invece asserito: “Mia sorella non condivide? Io non l’ho telefonata ma nemmeno lei ha chiamato me. Mio fratello al momento non preferisce esprimersi”.