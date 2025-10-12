Evelina Sgarbi, ospite a Domenica In, punta il dito verso chi ha schermato i suoi tentativi di contatto con papà Vittorio.

Evelina Sgarbi ha tentato di ampliare un contesto particolarmente chiacchierato nelle ultime settimane; oggi, ospite a Domenica In, ha ampiamente dipinto il suo rapporto con il suo papà, Vittorio Sgarbi, entrando nel merito della depressione e delle sue condizioni che l’hanno spinta ad agire legalmente con la richiesta di un amministratore di sostegno. Nel corso della conversazione con Mara Venier non poteva non arrivare un riferimento alla compagna del critico d’arte, Sabrina Colle, dato che anche lei – stando alle sue parole – avrebbe ostacolato il contatto diretto tra Vittorio e sua figlia Evelina Sgarbi.

“Quando l’ho visto in ospedale pesava 47 kg, me l’ha detto il medico in quei 2 secondi che mi sono stati concessi… Com’è possibile arrivare a quello stato se sei in casa con altre persone?”. Il riferimento di Evelina Sgarbi, parlando di persone in casa, non può che essere anche riconducibile a Sabrina Colle – compagna di Vittorio Sgarbi – che quando incontrò la ragazza in ospedale ebbe modo di discutere in maniera anche piuttosto accesa con Evelina.

Evelina Sgarbi a Domenica In: “Mia sorella? Non mi ha mai chiamato…”

“Quando Sabrina Colle mi vede mi disse: ‘Ah comunque questo stato di tuo padre è assolutamente segreto’. Ma segretissimo di cosa, e poi non sei tu che devi dirmi cosa devo fare e cosa no”. Evelina Sgarbi – sempre a Domenica In – ha aggiunto: “Poi mi ha anche detto: ‘Anche perchè tuo padre è già stato tradito’. A quel punto sono andata via per chiudere la discussione”. Poco chiaro anche il motivo per il quale sia ridotto all’osso anche il rapporto con la sorella: “Non mi ha mai chiamato per sapere le motivazioni; sono contenta per lei se riesce ad andare a casa e vederlo. A me sono state negate le informazioni, qual è il motivo se non abbiamo mai avuto un brutto rapporto?”. In conclusione di intervista, la figlia di Vittorio Sgarbi si è comunque dimostrata convinta delle sue intenzioni e parole: “Rifarei tutto, forse cercherei solo di vedere più le cose con i miei occhi. Posso assicurare che non è semplice quello che ho vissuto”.