Evelina Sgarbi non si trattiene dopo aver osservato nuovamente il papà Vittorio in tv: “E’ penoso, lo stanno sfruttando!”, le parole a Verissimo.
Evelina Sgarbi torna nello studio di Verissimo per parlare delle condizioni del papà Vittorio; parole colme di rabbia e forse anche frustrazione dopo l’ultima apparizione televisiva del critico d’arte la scorsa settimana a Domenica In. Le parole della giovane sono piccate e con pochi filtri: “Sono furiosa, trovo che sia stato penoso, schifoso; lo sfruttamento di una persona in difficoltà, ora non temo solo per le sue condizioni di salute ma soprattutto per la sua vita”.
Non ci sta Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio si dimostra particolarmente interdetta e soprattutto in apprensione dopo aver visto il papà a Domenica In. La sua percezione, come raccontato a Verissimo, è stata quella di una persona in estrema difficoltà e che con fatica riusciva a reggere il confronto tra domande e risposte. “C’erano anche frasi a trabocchetto per fare in modo che dicesse qualcosa di cattivo su di me”.
Evelina Sgarbi contro il patrimonio tra il papà Vittorio e la compagna Sabrina Colle: “E’ un’approfittatrice fatta e finita!”
Evelina Sgarbi, data la situazione da lei presentata, si è detta pronta a denunciare tutti pur di portare la serenità intorno al papà Vittorio: “Voglio sapere cosa stanno facendo e voglio tirarlo via dalle persone con le quali è adesso”. C’è anche una rivelazione da parte della giovane a proposito delle condizioni di Vittorio Sgarbi, soprattutto a proposito del periodo precedente ai ricoveri: “Ho saputo che ha tentato il suicidio prima dei ricoveri; ora sta facendo una terapia al litio… facile così, si appiattisce tutto”.
L’attacco di Evelina Sgarbi – ospite a Verissimo – si sposta poi su Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi. “Farò di tutto affinché questo matrimonio non avvenga perchè è scandaloso”, un attacco diretto e mirato quello della giovane che ha poi sottolineato come, dal suo punto di vista, abbia notato solo le assenze soprattutto in giovane età: “C’era più un’altra donna al fianco di papà, ora invece decanta questa unione… Per me è un’approfittatrice fatta e finita!”