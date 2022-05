Eveline Dellai/ “Premier belga mi aveva offerto 4.000 euro per stare due ore con lui”

Eveline Dellai, giovane pornostar italiana originaria di Trento, è stata ospite ieri sera nella trasmissione di La7, Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti. Nell’occasione il conduttore è tornato a parlare della chat fra la stessa Eveline Dellai e il premier belga, risalente al 2019: “Il premier belga – spiega Giletti in diretta tv sul settimo canale – nel momento in cui era “solo” il ministro delle comunicazioni, nel 2019, inizia a mandare una serie di messaggi sulla chat, evidentemente era venuto in possesso del suo telefonino. Io ho scelto un paio di questi messaggi – ha proseguito Giletti – che abbiamo messo qui, come vedete il ministro scrive: “hey baby, ho saputo che sarai in Belgio il 24, grande, fantastico, pensi che potremmo trovarci insieme il pomeriggio del 25, possiamo fare un incontro?”. La risposta di Eveline: “Ciao, no perchè questo party è stato cancellato”. Andiamo avanti: “o mer*da” – replica il futuro premier – poi scopriamo questa bellezza che anche i premier usano questi linguaggi molto netti”, commenta Giletti.

Non è l'Arena, anticipazioni puntata 1 maggio/ Ospiti: Santoro e Salvini da Giletti

Poi Eveline replica: “La prossima volta lo farò e sarò molto contenta”. Giletti a quel punto si è rivolto a Eveline Dellai: “Lei sapeva che quest’uomo era il ministro belga?”, “No, non lo sapevo”, replica lei. “Non lo sapevo davvero che fosse un premier perchè lui mi aveva scritto già prima, mi aveva scritto cinque mesi prima di questo messaggio ma non sapevo che fosse premier. Quando ho capito che fosse il numero uno belga? Quando il mio amico belga, produttore di film, me l’ha detto”. Poi dopo questi messaggi lo stesso si è bloccato: “No, non mi ha mandato più messaggi perchè questo produttore ha messo sui giornali tutto dopo circa due mesi”.

Alessandro Orsini/ "Draghi è il Lukashenko di Biden. Italia ostacola pace in Ucraina"

EVELINE DELLAI: “QUANDO HO SAPUTO CHE MI AVEVA SCRITTO IL PREMIER BELGA…”

Giletti chiede quindi a Eveline Dellai se non ci sia rimasta un po’ male per aver rifiutato l’incontro dopo aver scoperto che stava chattando con il primo ministro del Belgio: “Sì, ho detto ca*zo, mi dispiaceva. avrei potuto avere un bel rapporto. mi ha offerto dei soldi? Si certo. Come non funziona? Io ho alte pretese, non è che se qualcuno mi scrive io vado. Non è solo per i soldi ma devo sapere chi è, devo anche avere un incentivo dentro. Comunque mi avevo offerto 4.000 euro per due ore”.

Non è l'Arena anticipazioni puntata 24 aprile/ Ospiti: faccia a faccia Orsini-Giletti

Al che Giletti ha replicato: “Ovviamente ognuno si assume le responsabilità per quello che dice, se il premier belga vuole smentire noi siamo qui”. Poi Eveline Dellai ha concluso: “Gli uomini che hanno il potere sono uomini come tutti. Altri politici mi hanno cercato? Non lo so perchè non scrivono dai profili ufficiali, su Instagram, Twitter non usano il profilo vero. in Belgio – chiosa – hanno cancellato tutto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA