Evenepoel, caduta a causa di un cane/ Video Giro d’Italia 2023: a terra per 2 minuti

GIRO D’ITALIA 2023, EVENEPOEL CADE PER COLPA DI UN CANE

Attimi di paura per Remco Evenepoel al Giro d’Italia 2023. Il belga, tra i principali candidati alla vittoria della corsa a tappe – anzi, forse il favorito numero 1 – è stato vittima di una caduta nel corso della 5^ tappa (la Atripalda-Salerno) ed è rimasto a terra per circa due minuti. Questa volta però il responsabile della caduta non è il maltempo (sulle strade della Campania sta piovendo, un po’ come in larga parte del nostro Paese) ma… un cane.

Già, perché improvvisamente, quando mancavano circa 151 chilometri al traguardo, un cane ha fatto irruzione in strada e proprio quando la carovana del Giro d’Italia 2023 stava transitando. Alcuni ciclisti sono caduti a terra, tra questi anche Evenepoel: per il belga questa corsa sta diventando un percorso ad ostacoli, già ieri era rimasto vittima di un problema meccanico e poi di una foratura, ma questo non gli aveva impedito di rientrare in gruppo e arrivare al traguardo a due minuti da Aurélien Paret-Peintre.

COME STA EVENEPOEL?

Andreas Leknessund gli ha sfilato la maglia rosa conquistata nel cronoprologo dominato, ma era esattamente il piano dichiarato da Evenepoel: consegnare la leadership a un avversario che non fosse in lizza per la vittoria finale del Giro d’Italia 2023. Oggi Evenepoel è rimasto a terra un paio di minuti con la gamba destra dolorante, ovviamente tenendo tutti i tifosi e gli appassionati in apprensione per qualche attimo.

L’ammiraglia lo ha raggiunto per consegnargli una nuova bicicletta e, grazie anche all’aiuto di alcuni compagni di squadra che lo hanno aspettato, il belga è riuscito a rientrare in gruppo e poco dopo ha anche alzato il pollice per indicare di stare bene. Magari Evenepoel sentirà i postumi della caduta questa sera o domani, alla partenza della 6^ tappa del Giro d’Italia 2023: sarebbe un peccato se a causa di un cane dovesse dare forfait uno dei grandi favoriti della corsa rosa…

