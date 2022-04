Eventi e iniziative 1 maggio 2022: cosa fare?/ Scampagnate, mostre e sagre, le idee

Eventi e iniziative 1 maggio 2022 in Toscana

Quali sono gli eventi e le iniziative per l’1 maggio 2022, in occasione della Festa dei Lavoratori? Molti italiani decideranno di trascorrere la giornata di domenica possibilmente all’aria aperta, tra gite fuori porta, piccoli viaggi da compiere possibilmente in giornata e scampagnate. Ovviamente una variabile non trascurabile dalla quale dipenderà la decisione su cosa fare questa domenica sarà il meteo. Il bel tempo potrebbe infatti garantire un momento di svago per tutta la famiglia. Non ci resta che scoprire quali altre iniziative saranno presenti in tutta Italia in questa giornata di festa.

In Toscana saranno numerosi gli eventi in programma per l’1 maggio 2022. A Firenze non mancherà il tradizionale appuntamento con la Mostra dell’Artigianato dove ci saranno numerosi stand ed esposizioni di artigianato da tutto il mondo. L’evento avrà luogo presso la sede della Fortezza da Basso. Dopo due anni di assenza tornerà anche la Fiera di Montepulciano, in provincia di Siena, che si svolgerà attorno alla Chiesa di Sant’Agnese con la presenza di numerosi stand. A Cascina, in provincia di Pisa, non mancherà l’appuntamento con il Mercantico in corso Matteotti. Tra i banchi ci sarà un’ampia scelta di modernariato e artigianato artistico con ben 170 espositori.

1 maggio 2022, Festa dei Lavoratori a Roma: eventi e iniziative

Numerosi gli appuntamentie gli eventi in programma per l’1 maggio 2022 anche a Roma. Nel giorno della Festa dei Lavoratori, eventi e iniziative sono attesi nella Capitale. Dai musei gratis allo Street Food alla Garbatella: ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Partiamo dai musei con ingresso gratuito (ma con prenotazione obbligatoria) che permetteranno di visitare le collezioni permanenti, le mostre ed i progetti multimediali. Ovviamente non mancherà l’appuntamento con il Concerto del Primo Maggio 2022, l’evento in piazza San Giovanni condotto da Ambra Angiolini e con numerosi ospiti musicali e non solo.

La Garbatella ospiterà la quinta tappa del TTSFood. Se sognate una giornata all’insegna dello street food allora non potrete perdervi questo appuntamento all’insegna del gusto. In piazza Re di Roma invece andrà in scena la festa del cioccolato artigianale dove ci saranno anche momenti dedicati alla didattica ed all’intrattenimento. Nei pressi della Capitale, a Monte Compatri, si rinnova invece l’appuntamento con la tradizionale Fiera di San Giuseppe che torna dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza Covid.











