Eventi e iniziative Festa della Mamma 2022/ Alla Pinacoteca Ambrosiana entrano gratis

Eventi e iniziative Festa della Mamma 2022: la Pinacoteca Ambrosiana di Milano

La Festa della Mamma 2022 si celebra domani, domenica 8 maggio, ed in tutta Italia sono stati organizzati eventi e iniziative per celebrarla. Una tra le più importanti è quella che vede tornare nelle piazze l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Il fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili è divenuto anche un emblema di questa ricorrenza. Ventimila volontari scenderanno in campo per raccogliere i fondi necessari per portare avanti la ricerca e le mamme non potranno che essere loro alleate.

Auguri Buona festa della Mamma 2022/ Frasi e dediche per l'8 maggio: proverbi

Per quanto riguarda le iniziative provenienti dal mondo dell’arte, invece, ci sono tante offerte speciali per le donne che si onorano nella giornata odierna. La Pinacoteca Ambrosiana a Milano, ad esempio, apre gratuitamente le sue sale a tutte le mamme, individualmente o accompagnate dai loro figli. Questi ultimi saranno coinvolti in divertenti ed istruttivi giochi. Al Teatro alla Scala, alle ore 17.00, andrà in scena invece un concerto del Coro di voci bianche dell’Accademia diretto dal maestro Bruno Casoni e accompagnato al pianoforte da Marco De Gaspari.

Eventi e iniziative Festa della Mamma 2022: cosa fare

Gli eventi e le iniziative per la Festa della Mamma 2022 che sono stati organizzati in tutta Italia per domani, domenica 8 maggio, sono davvero tantissime. A Napoli, ad esempio, ci sarà modo di trascorrere una giornata in famiglia con Bimbimbici: tutti si divertiranno passeggiando in bicicletta da Piazza Plebiscito al Lungomare. In diverse città, tra cui Roma, è aperta invece la Casa delle Farfalle, dove potrete essere circondati da meravigliosi insetti colorati che volano liberi.

Se non hai trovato quello che cercavi, comunque, ci sono molte altre alternative per trascorrere con la tua mamma qualche ora speciale, cosa che vale più di qualsiasi regalo. Tra queste, ad esempio, un percorso SPA, un pic nic all’aria aperta oppure una cena in riva al mare. Dai spazio alla fantasia e sorprendi la donna più importante della tua vita!

© RIPRODUZIONE RISERVATA