Eventi Festa della Donna 2022, iniziative 8 marzo/ Musei, visite e check up gratuiti

EVENTI FESTA DELLA DONNA 2022: TRA MILANO, FIRENZE, ROMA E POMPEI

Una giornata carica di significato, ma pure di eventi quella di oggi per la Festa della Donna 2022. Nella Giornata internazionale della donna sono tante le iniziative per celebrare la donna, che è pure l’occasione per prendere coscienza di quanta disparità di genere ci sia ancora. Oggi, martedì 8 marzo 2022, l’ingresso nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali saranno gratuiti per le donne, ovunque. A Pompei, ad esempio, sarà possibile visitare in modo contingentato alcuni ambienti che non sono sempre accessibili al pubblico, come il complesso termale privato dei Praedia di Giulia Felice e la sezione femminile delle Terme Stabiante. Accessibili gratuitamente anche i musei civici di Firenze (Museo di Palazzo Vecchio, Torre di Arnolfo, Complesso monumentale di Santa Maria Novella e il Museo Novecento) e il Museo di Palazzo Medici Riccardi.

Nel giorno della Festa della Donna 2022 non possono mancare eventi contro la violenza sulle donne. A tal proposito, all’Università La Sapienza di Roma, in particolare nei locali del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale (Diag) sono state collocate quattro panchine rosse trasformate in opere d’arte. Una presenza simbolica per sollecitare l’impegno a difesa delle donne e della loro dignità.

ANCHE PREVENZIONE TRA EVENTI FESTA DELLA DONNA 2022

Tra gli eventi della Festa della Donna 2022 organizzati per oggi 8 marzo anche incontri gratuiti all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte con le astronome, cui seguiranno osservazioni del cielo di Napoli al telescopio grazie all’Unione Astrofili Napoletani. Il lato femminile dell’astronomia verrà approfondito con l’incontro Scienziate della Campania. A Napoli sono previsti anche tour guidati alla scoperta dei racconti più belli delle donne che hanno scritto la storia della città partenopea. Il Museo Archeologico Nazionale di Potenza, invece, discute su discriminazioni e conquiste. Nell’articolato programma di eventi per la Festa della Donna 2022 ci sono anche iniziative per la salute.

Ad esempio, Salute Donna ha organizzato visite senologiche gratuite in collaborazione col Comune di Sedriano. A Monza, invece, grazie all’accordo con l’Associazione Salute Donna Onlus c’è un camper attrezzato per una visita senologica gratuita. Invece a Milano è stato organizzato da LILT un torneo di padel con premi che prevedono trattamenti benessere. Prevenzione anche a Salerno e Palermo. Nel primo caso, viene istituito il Villaggio della Salute in collaborazione con Humanitas per programmi di screening come mammografia, visita dermatologica, oculistica, odontoiatrica, diabetologia, dietologia, cardiologia ed ecocolordoppler arti inferiori. Nella città siciliana è stata organizzata una giornata dedicata alla diagnosi precoce dei principali tumori che colpiscono le donne, quindi sono previste visite gratuite, diverse a seconda dell’età.



