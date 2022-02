Eventi San Valentino 2022 come festeggiare/ Cene romantiche, gite fuoriporta e mostre

Eventi San Valentino 2022: come festeggiare: dalla cena alla gita fuori porta…

San Valentino 2022 è alle porte e le coppie – quelle che non hanno ancora nulla in programma – si stanno chiedendo come festeggiare: vediamo allora quali eventi sono stati organizzati nelle diverse città d’Italia. Le idee sono tante: dalle cene a lume di candela a ristorante alle gite fuori porta al mare o in montagna, fino a mostre d’arte e concerti o spettacoli teatrali. Il tutto nel rispetto delle norme utili ad evitare la diffusione della pandemia di Covid-19 attualmente in vigore.

Rimanendo sugli eventi di San Valentino 2022, per quanto riguarda le cene o i pranzi romantici, i ristoranti italiani stellati e non offrono menu per tutti i gusti e per tutte le tasche: è sufficiente dare un’occhiata in giro per trovare le proposte degli chef della tua città. Se, invece, vuoi andare lontano da casa, puoi optare per una gita fuoriporta: una Smart Box, in tal senso, può fare al caso tuo. Essa ti permette di scegliere tra varie opzioni – anche con pernottamento e centro benessere – per celebrare l’amore.

Eventi San Valentino 2022: come festeggiare con tour ed escursioni

Una opzione vantaggiosa per festeggiare San Valentino 2022 è rappresentata dalle escursioni: essi permettono di trascorrere una giornata più o meno lontano da casa, senza spendere troppo. Da ogni provincia della Lombardia, ad esempio, puoi arrivare in treno al Lago di Garda. Anche una escursione sulla neve, però, può essere romantica: unisciti ad una ciaspolata di gruppo in zone in prossimità delle Alpi e degli Appennini. Nelle zone marittime, invece, nel caso in cui il meteo lo consenta, è possibile trascorrere qualche ora in spiaggia, ad esempio per un aperitivo al tramonto.

Se non vuoi allontanarti troppo dalla tua città, puoi approfittare della festa di San Valentino per visitare le straordinarie bellezze che non conosci di essa. A Milano ad esempio puoi visitare le terrazze del Duomo, mentre a Roma il Colosseo. A Napoli puoi passeggiare per Santa Maria delle Grazie a Tole, il cosiddetto vicolo dell’amore per le frasi scritte sui cartelli a forma di cuore. A Venezia e a Verona la passione è nell’aria ovunque, non c’è neanche bisogno di dirlo. Il tutto ovviamente insieme alla tua dolce metà.

Eventi San Valentino 2022: come festeggiare con l’arte nelle città d’Italia

Guardando al palinsesto degli eventi per festeggiare San Valentino 2022 nelle città d’Italia, se non vuoi allontanarti da casa tua, invece, possiamo notare che sono in programma numerosi appuntamenti legati all’arte. A Roma, ad esempio, con l’iniziativa Romamor, nei Musei Civici dal 9 al 15 febbraio saranno narrati amori celebri, come quello di Anita e Giuseppe Garibaldi. A Napoli, al Museo di Capodimonte, è invece disponibile una visita guidata a tema amore ed è anche possibile accedere in due al prezzo di uno.

Al Teatro Politeama di Palermo, per l’occasione, suonerà inoltre il flautista emiliano Andrea Griminelli, insieme al pianista Amedeo Salvato. Al contempo al Teatro La Scala di Milano, invece, ci sarà spazio per lo spettacolo dell’Orchestra del Teatro Mariinsky. Eventi di San Valentino 2022 da non perdere per gli amanti della musica e del teatro!



