Evento Apple 8 marzo: Peek Performance/ Diretta streaming: MacBook , iPad Air, chip Apple M2, iPhone SE 5G

Evento Apple 8 marzo 2022: Peek Performance, prodotti presentati e novità. Da MacBook , iPad Air, chip Apple M2 a iPhone SE 5G

Martedì 8 marzo, a partire dalle 19.00 ore italiana, andrà in scena il Peek Performance, primo evento Apple 2022. L’azienda leader nel settore hi-tech, in questa occasione, presenterà diverse novità interessanti: le indiscrezioni in merito a quelli che potrebbero essere i nuovi prodotti dell’offerta sono tantissime, ma l’unica certezza è che – in virtù di quanto mostrato nella locandina inviata via mail agli iscritti alla newsletter – saranno molto colorati.

Gli appassionati credono che il protagonista dell’evento possa essere una nuova versione di MacBook (probabilmente in formato Air) dalla scocca colorata, come quella degli ultimi iMac, e ovviamente con l’innovativo chip Apple M2. Non è però tutto. Nell’ambito della telefonia, se da un lato non è possibile aspettarsi il nuovo iPhone 14, dato che l’ultimo modello è uscito soltanto a settembre scorso (anche se qualcuno ipotizza che possa essere proposto l’iPhone 13 in verde), dall’altro lato è presumibile che verrà presentato il nuovo iPhone SE con 5G. Infine, potrebbe esserci spazio anche per i nuovi iPad Air con design rinnovato (i rumors rivelano che potrebbe essere rilasciato in viola) e funzionalità super tecnologiche (chip A15, fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel aggiornata con supporto per Inquadratura automatica, 5G per i modelli cellular e flash True Tone Quad-LED).

Peek Performance, diretta streaming evento Apple 8 marzo 2022: come seguirlo online

L’evento Peek Formance, fissato da Apple per martedì 8 marzo 2022 a partire dalle 19.00 ora italiana, sarà trasmesso in diretta in streaming. Gli amanti dell’hi-tech potranno seguirlo comodamente da casa tramite il sito ufficiale della multinazionale statunitense, dove è stata creata una pagina apposita. In alternativa, la diretta sarà disponibile anche sul canale YouTube ufficiale nonché sulla nota piattaforma di streaming multimediale AppleTV per coloro che hanno i dispositivi del brand. La durata dell’impegno non è stata resa nota, ma è presumibile che l’azienda ci terrà compagnia per qualche ora.

