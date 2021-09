Evento Apple/ Diretta video streaming: iPhone 13, iOS 15, Apple Watch 7, data uscita e costo

EVENTO APPLE: PRESENTAZIONE iPhone 13, iOS 15, Apple Watch 7

Sale altissima l’attesa per l’evento Apple di oggi, martedì 14 settembre 2021, quello che resta lo show di lancio più atteso di tutta la stagione dagli addetti ai lavori. Dalla sede della multinazionale, in quel di Cupertino, California, verranno mostrati al mondo i nuovi prodotti della Mela, a cominciare dagli smartphone più attesi dell’anno, l’iPhone 13. Come sempre bocca cucita per quanto riguarda il nuovo melafonino, con la Apple che non ha fornito alcuna indicazione in questi ultimi mesi, ma i leaker e gli analisti ci hanno messo del loro, e sono andati a scovare un po’ di notizie che sembrerebbe essere alquanto attendibili.

Instagram causa depressione e disturbi per 32% delle ragazze/ "È dannoso per giovani"

L’iPhone 13 sarà una sorta di aggiornamento dell’iPhone 12, in quanto esteticamente il design sarà lo stesso, e anche in questo caso verrà presentato in quattro differenti modelli, il mini, il più piccolo, quindi il 13 “standard”, il Pro e infine il top di gamma, il Pro Max. All’evento Apple dovremmo vedere i nuovi cellulari leggermente più spessi rispetto all’iPhone 12 ed inoltre pare che la parte posteriore verrà resa meno scivolosa rispetto al modello attuale, per migliorarne la presa.

Facebook, vip esenti da regole sui post/ WSJ: software li tutela, come funziona

Ci sarà inoltre un nuovo tipo di schermo con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, cosa che sta facendo già venire l’acquolina in bocca ai più, inoltre, ci sarà una fotocamera tutto sommato simile a quella al momento in circolazione sul 12, ma forse coperta da un vetro per meglio proteggerla. Fra le possibilità anche lo storage, per la prima volta da 1 terabyte, mentre a livello di processore l’iPhone 13 dovrebbe montare l’A15.

Ci saranno quindi i nuovi smartwatch di Apple, l’Apple Watch 7, con un design meno tondo e più simile agli iPhone 13 ed inoltre verrà annunciata all’evento Apple la distribuzione delle ultime versione dei sistemi operativi, leggasi iOS 15, quindi WatchOS 8 e via discorrendo.

"No smartphone e tablet ai minori di 14 anni"/ Esperti: "Serve una legge"

COME SEGUIRE L’EVENTO APPLE IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Vi ricordiamo che l’evento Apple scatterà questa sera alle ore 19:00 italiane e lo stesso sarà visibile in diretta video streaming sia attraverso il sito ufficiale della Apple quanto attraverso il canale Youtube dedicato. Lo show sarà quindi fruibile sia via Smart Tv ma anche su personal computer, tablet o smartphone.