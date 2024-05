Evento Apple Let Loose/ Video diretta streaming: nuovi iPad, Magic Keyboard e Pencil

E’ tutto pronto per il nuovo evento Apple Let Loose. Dalle ore 16:00 di oggi pomeriggio, in diretta video streaming dal sito ufficiale della Mela cliccando su questo indirizzo, spazio al nuovo show dell’azienda di Cupertino che presenterà tutti i nuovi prodotti. Nulla come al solito è stato comunicato ma secondo gli addetti ai lavori per la giornata di oggi, 7 maggio, verranno presentati i nuovi iPad, così come del resto si chiacchiera ormai da diverse settimane. L’evento Let Loose verterà quindi su questo argomento e secondo Mark Gurman, giornalista molto quotato di Bloomberg, dovrebbe durare poco più di mezz’ora, all’incirca 35 minuti.

Ma quali tablet della Mela verranno presentati? Va chiarito che Apple non svela un nuovo iPad da ben due anni, dal 2022, e di conseguenza i nuovi dispositivi avranno dei processori più potenti con la presenza, per la prima volta nella storia, degli M4, e nel contempo ci sarà una nuova linea Air con schermi di maggiori dimensioni. In particolare troveremo due nuovi iPad Air con il processo M2 che stando a quanto specificato da Dday,it dovrebbero avere una diagonale da 11 pollici e nel contempo un’altra da 12,9.

NUOVO EVENTO APPLE LET LOOSE: TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO

All’Evento Apple Let Loose sarà dato spazio anche ai nuovi iPad Pro, quelli che avranno appunto il chip M4 e che saranno dotati di un Neural Engine aggiornato che sarà in grado di supportate Intelligenza Artificiale. Anche in questo caso avremo due dimensioni differenti, sempre da 11” e 12,9”.

Infine non è da escludere che oltre agli iPad nuovi venga mostrata anche la Magic Keyboard, la tastiera Apple, per iPad Pro con tanto di bordo in alluminio e un trackpad più grande rispetto a quello attuale e la presenza di una porta USB-C. Spazio anche alla nuova penna della Mela, la Apple Pencil che avrà il feedback aptico e anche il cosiddetto squeeze, la pressione delle dita sulla penna.

