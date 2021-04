Evento Apple Spring Loaded diretta streaming 20 Aprile 2021/ Dagli iPad Pro ai nuovi iMac, novità in arrivo

EVENTO APPLE “SPRING LOADED”: COSA SARÀ PRESENTATO OGGI 20 APRILE 2021

Appuntamento alle ore 19:00 di oggi, martedì 20 aprile 2021, per l’evento Apple “Spring Loaded”, primo Keynote della Mela in questo anno. Cosa verrà presentato? Difficile stabilirlo con certezza ma stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore non è da escludere che l’azienda di Cupertino possa presentare i nuovi iPad Pro anche perchè, come ricorda HardwareUpgrade, sono ormai mesi che si vocifera appunto sui nuovi tablet di casa Apple in arrivo.

Riflettori quindi puntati sul palco dello “Steve Jobs Theater” per l’evento Apple “Spring Loaded”, quando finalmente verrà calato il sipario su ciò che l’azienda co-fondata da Steve Jobs ha in mente di svelare. Tante le indiscrezioni, ed oltre agli iPad Pro anticipati sopra, non sono da escludere altre novità, a cominciare dai tanto chiacchierati AirTags, “gadget” che permettono di ritrovare qualsiasi cosa, e di cui se ne parla ormai da anni. Attenzione anche ad una nuova generazione di AirPods, precisamente la terza, ma non si escludono anche nuovi accessori per gli Apple Watch e per gli iPhone, in particolare nuove custodie e cinturini.

EVENTO APPLE SPRING LOADED DIRETTA STREAMING: LE INDISCREZIONI SUGLI IPAD PRO

Fra gli oggetti del desiderio per il nuovo evento Apple Sping Loaded, anche i nuovi iMac colorati dotati di processore M1, così come i fan chiedono da tempo. Tornando agli iPad Pro, le indiscrezioni danno al 99% le possibilità che vengano presentati nell’evento di oggi, anche perchè il logo dello stesso “show” mostra una mela morsicata a colori che sembrerebbe essere disegnata da una Apple Pencil, la “penna” digitale dei tablet “Made in Apple”. La nuova generazione di iPad dovrebbe essere rinnovata non tanto a livello estetico quanto al suo interno, in particolare hardware e display. Si parla a riguardo di una tecnologia MiniLED e un refresh da 120Hz, e la presenza del nuovo chipset M1. Vi ricordiamo che lo Spring Loaded di Apple sarà visibile in diretta streaming attraverso il canale ufficiale Youtube della stessa azienda a partire dalle ore 19:00. Il link lo trovate qui sotto.

