Ever Given disincagliata/ Video: riprende la navigazione nel Canale di Suez

La nave Ever Given è stata liberata: è finalmente ripartito il traffico nel canale di Suez. Una vicenda giunta alla conclusione dopo quasi una settimana: il mezzo sta finalmente galleggiando. Come riportato dai colleghi della CNN, i rimorchiatori nelle scorse ore hanno lavorato sodo per liberare la prua dell’enorme portacontainer dopo aver spostato la poppa nelle prime ore di lunedì 29 marzo 2021.

I siti web sul traffico marittimo hanno mostrato per la prima volta le immagini della Ever Given lontana dalle rive del canale di Suez, a seguito di una incredibile cooperazione internazionale per riaprire la rotta marittima globale. Il buon esito dell’operazione è stata accolta con gioia da parte dei lavoratori: «Ce l’abbiamo fatta», l’esultanza di Boskalis, società di salvataggio che ha preso parte all’operazione.

Ever Given disincagliata, riparte il traffico nel canale di Suez

Come reso noto dalla Cnn, la Ever Given è stata rimorchiata verso il Great Bitter Lake egiziano, dove sarà sottoposta da un’ispezione, come reso noto dal capo dell’autorità del canale di Suez: «L’esito dell’ispezione determinerà se la nave potrà riprendere il suo programma di viaggio. Una volta terminata l’ispezione, verranno prese le decisioni in merito alle disposizioni per il carico attualmente a bordo». I siti web sul traffico marittimo mostrano la Ever Given che si muove a una velocità di 1,5 nodi verso il lago. Ricordiamo che l’operazione di salvataggio è stata intensificata nel corso degli ultimi giorni, considerando che il blocco del canale di Suez impediva l’accesso delle navi che trasportavano carburante e materie prime, sollevando così l’allarme sul possibile impatto sulle catene di approvvigionamento globali.

