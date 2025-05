Hanno scalato l’Everest in tempi record, partendo da Londra verso l’Himalaya e tornando a casa in meno di una settimana. Ma cosa è successo, qual è stato il segreto di quattro uomini britannici? Ne parla il New York Times, spiegando che il trucco è stato il gas xeno: i quattro lo hanno inalato prima di scalare la montagna più alta al mondo, saltando così il periodo di adattamento necessario per effettuare queste spedizioni. Il quotidiano americano non si nasconde, sottolineando che “la loro impresa ha sconvolto il mondo dell’alpinismo”, ma soprattutto ha spinto il governo del Nepal a indagare sull’utilizzo del gas. Secondo alcuni studi, lo xeno permetterebbe un acclimatamento rapido ad alte quote, ma gli effetti collaterali resterebbero poco chiari.

In ogni caso, ha permesso una salita così rapida, ma sul web è esploso il dibattito fra tecnici, esperti e addetti ai lavori, con il rischio che ora tutti vogliano scalare l’Everest semplicemente tramite un “potenziatore delle prestazioni”. Lukas Furtenbach, alpinista esperto, nonché colui che ha organizzato la spedizione “flash”, ha parlato così al New York Times: «È una provocazione, soprattutto per gli alpinisti tradizionali, che si sentono in colpa all’idea di poter scalare l’Everest in meno di una settimana. Ma ha dimostrato che può funzionare», aggiungendo inoltre che, dal 2026, intende programmare delle escursioni di andata e ritorno nel giro di due settimane proprio presso il monte Everest, sempre con l’utilizzo del gas xeno.

EVEREST SCALATO COL GAS XENO: “POTREBBE RAPPRESENTARE IL FUTURO”

«Potrebbe rappresentare il futuro dell’alpinismo guidato a scopo commerciale sul monte Everest», aggiunge, precisando inoltre che, con lo xeno, «ti senti meglio». Forse non tutti sanno che vivere, e soprattutto scalare, la montagna a queste altissime quote — parliamo di 8.000 metri nelle zone più elevate — causa gravi problemi a una persona non allenata, come nausea, mal di testa, disturbi del sonno, fino ad arrivare all’edema cerebrale e alla morte. Mano a mano che si sale, diminuisce l’ossigeno assorbito; di conseguenza, le persone che scalano l’Everest portano sempre con sé delle bombole supplementari.

Lo xeno permette di acclimatarsi più rapidamente: «Quindi, ciò che queste persone sostengono di aver fatto è, fondamentalmente, aver trovato un modo per attivare l’adattamento a bassi livelli di ossigeno», ha commentato Hugh Montgomery, professore di terapia intensiva presso l’University College di Londra, nonché alpinista esperto che in passato ha guidato una spedizione sull’Everest proprio per approfondire la questione dell’ossigeno. Montgomery ha precisato che non è ancora chiaro come lo xeno agisca sul corpo umano, dando vita a questa risposta, ricordando che anche in passato alcuni medici abbiano utilizzato il gas, ad esempio per preparare i pazienti durante importanti interventi al cuore, ma la pratica non ha mai preso veramente piede perché «non è stata così protettiva come ci si aspetterebbe».

EVEREST SCALATO COL GAS XENO: COME SI SONO PREPARATI I BRITANNICI

Mike Shattock, professore di cardiologia cellulare al King’s College di Londra, ha aggiunto che «lo xeno probabilmente fa molto poco e non esiste praticamente alcuna prova scientifica attendibile che apporti alcuna differenza». Si tratta quindi di una “pozione magica” solo psicologica? Gli esperti hanno inoltre messo in guardia sul fatto che lo xeno abbia effetti simili all’anestesia e che potrebbe quindi portare all’overdose o addirittura alla morte. Di conseguenza, sono necessari altri studi per il suo utilizzo nell’alpinismo.

Un gruppo di ex membri delle forze speciali britanniche ha però deciso di “infischiarsene”, per certi versi, della scienza, provando un approccio diverso: hanno dormito in tende ipossiche circa dieci settimane prima dell’inizio della spedizione, abbassando i livelli di ossigeno nell’aria e acclimatandosi gradualmente alle condizioni dell’Everest. Prima della scalata, inoltre, un anestesista ha introdotto lentamente lo xeno nell’organismo degli alpinisti, ottenendo una respirazione migliore e una sensazione di maggior volume polmonare, come precisato dal signor Furtenbach. Che sia questo il futuro dell’alpinismo? Lo scopriremo prossimamente.