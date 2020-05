Everton al Napoli?/ Calciomercato, osservato l’esterno brasiliano del Gremio

Pubblicità

Ancora nessuna offerta, ma la forte attenzione di calciomercato: negli ultimi giorni è emerso con prepotenza, tra le possibili operazioni del Napoli, il nome di Everton Sousa Soares. Per tutti semplicemente Everton, calciatore offensivo del Gremio che nemmeno due mesi fa ha compiuto 24 anni. Costo dell’operazione, intorno ai 25 milioni di euro; prima, come ha anche indicato Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli dovranno pensare ai rinnovi ed eventualmente a vendere. Per il primo punto, archiviato ormai quello di Dries Mertens la priorità rimane il prolungamento di Piotr Zielinski che ha dimostrato di poter prendere per mano la squadra e diventarne un leader, anche se deve fare ancora qualche passo in avanti; per il secondo, Arkadiusz Milik è in uscita – piace molto alla Juventus – e lascerà anche José Maria Callejon, ma lo spagnolo è in scadenza di contratto e dunque sarà eventualmente lui a scegliere la destinazione preferita.

EVERTON AL NAPOLI?

Everton, dunque, potrebbe essere un rinforzo ideale: un classe ’96 che si è affermato nel Gremio (da dove il Barcellona ha preso Arthur Melo) e che senza aver mai disputato una singola partita nelle nazionali giovanili è arrivato alla Seleçao maggiore, facendo il suo esordio in un’amichevole contro gli Stati Uniti a settembre 2018 e trovando il primo gol all’esordio nella Copa America vinta, contro la Bolivia. Nel torneo casalingo l’esterno ha realizzato tre reti, lasciando il suo timbro anche in finale: dopo averlo fatto accomodare in panchina, Tite si è convinto a mandarlo in campo e il ventiquattrenne si è definitivamente affermato, tanto da attirare su di sé le attenzioni delle grandi d’Europa. Chi lo ha visto giocare lo ritiene un calciatore pronto a fare il grande salto nel calcio del Vecchio Continente; il suo acquisto sarebbe diverso rispetto a quello di Leandrinho (di cui il Napoli detiene ancora il cartellino) arrivato in azzurro a 18 anni.

Ora, il problema casomai potrebbe essere quello di trovargli il giusto spazio: vero che Callejon e Milik sono in partenza, ma Everton gioca nel ruolo di Lorenzo Insigne e solo all’occorrenza può muoversi come prima punta, più di appoggio a un centravanti che reale e puro numero 9. Da questo punto di vista, il capitano del Napoli sarebbe chiaramente in vantaggio rispetto al brasiliano, che però rischierebbe anche di restare alle spalle di Andrea Petagna: il vicentino, che arriverà per la prossima stagione, ha il vantaggio di aver disputato campionati di Serie A da protagonista e non avrà lo scotto dell’adattamento al nostro tipo di calcio, inoltre Gennaro Gattuso lo tiene in grande considerazione e, almeno nell’immediato, l’attuale attaccante della Spal potrebbe avere più minuti di Everton. Tuttavia, il valore del giocatore del Gremio c’è e dunque il Napoli può pensare di prenderlo per poi lanciarlo con tempi e modi a discrezione dell’allenatore; per ora le trattative non sono state avviate, vedremo più avanti.



