Evra fa il tifo per l’Italia/ Video, “non sputo nel piatto in cui ho mangiato”

EVRA DOPO ITALIA SPAGNA: “FORZA AZZURRI”

Il video di Patrice Evra è già diventato virale, come del resto tutti i video postati dall’ex terzino francese. Dopo Italia Spagna Evra si è prodotto in un video… sotto la doccia: mentre si insapona, ha voluto fare i complimenti all’Italia per aver battuto la Spagna ed essersi qualificata in semifinale. “Grande Mancini, forza Italia” sono alcuni dei commenti dell’ex calciatore, 81 presenze con la nazionale francese e 21 trofei di club, con anche un inserimento nella miglior squadra della FIFA.

Saman Abbas, genitori in lista Interpol/ Fidanzato Saqib “forse è viva e segregata”

Un calciatore che ha in qualche modo segnato un’epoca, e che oggi è diventato famoso per la seconda volta grazie ai suoi video creati via Instagram: accompagnati dall’hashtag #ilovethisgame, finito anche su una linea di t-shirt e capi d’abbigliamento, Evra è solito commentare le vicende calcistiche con acume e ironia, quello che lo contraddistingueva anche nella sua vita da calciatore. Ai tempi aveva mandato un messaggio di congratulazioni a Gonzalo Higuain, quando il Pipita giocava nella Juventus; oggi ha voluto fare i complimenti all’Italia.

CORTEO FUNEBRE RAFFAELLA CARRÀ/ Diretta streaming video 7 luglio: saluto della gente

LA CARRIERA DI EVRA NELLA JUVENTUS

Patrice Evra, via video, entusiasma l’Italia: è raro trovare un francese che faccia il tifo per la nostra nazionale, ma nella finale degli Europei 2020 l’ex terzino si è già schierato dalla nostra parte. Il motivo lo ha detto lui stesso: “Non sputo nel piatto in cui ho mangiato”. Infatti, tra il 2014 e il gennaio 2017 Evra ha giocato nella Juventus: due scudetti e altrettante Coppe Italia, una Supercoppa e la finale di Champions League giocata a Berlino, e persa contro il Barcellona. Infatti nel video ci sono incitamenti a Leo (Bonucci) e Giorgio (Chiellini) che sono stati suoi compagni con la maglia bianconera, indossata per 82 volte con 3 gol; Evra ha poi lasciato la Juventus in maniera non serenissima, ma è rimasto molto affezionato alla squadra come anche al Manchester United (379 partite in otto anni e mezzo) altro club che incita sempre nei suoi video. Dunque un francese che fa il tifo per l’Italia agli Europei 2020, e un francese “di lusso”: un ringraziamento a Evra per questo bel messaggio.

Malattia Raffaella Carrà: causa morte/ "Tumore al polmone come sua madre Iris"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrice Evra (@patrice.evra)





© RIPRODUZIONE RISERVATA