EVRA, “TOPO DI FOGNA”/ La ex moglie furiosa per la relazione con Margaux Alexandra

La vita sentimentale di Patrice Evra, ex terzino della Juventus e del Manchester United, sembra andare a gonfie vele da quando ha iniziato la storia con la bellissima modella Margaux Alexandra. 25 anni, la danese è la nuova fiamma dell’ex calciatore che ha postato molte foto sui social in cui si produce in effusioni con la compagna. Foto che hanno scatenato però l’ira di Sandra, ex moglie di Evra che ha commentato quanto visto in maniera decisamente eloquente. “Topo di fogna“, è stato definito il buon Patrice dalla signora Sandra, che non aveva avuto buone parole per l’ormai ex marito neanche quando aveva scoperto che il calciatore aveva avuto altri due figli con un’altra donna. Si trattava della dottoressa Gabriella Birley, che aveva conosciuto a Las Vegas molto tempo fa. Questo nonostante fosse regolarmente spostato con Sandra con la quale Evra ha avuto a sua volta due figli, Moana e Lenny, dopo il loro matrimonio che era avvenuto nel 2007.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE SUI SOCIAL

Attraverso i suoi profili social, Patrice Evra si è dimostrato comunque abbastanza noncurante degli strali lanciati dall’ex moglie: la sua mente e il suo cuore sembrano tutti per Margaux, come da lui stesso specificato in un lungo messaggio in cui di fatto ha annunciato il suo nuovo matrimonio: “È più di un anno che stiamo insieme, intendo da quando mi hai rubato il cuore e dopo la seconda volta che ci siamo visti ti avevo detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te adesso, mi manchi anche quando mi sei accanto! Pensavi fossi pazzo quando ti ho chiesto la mano solo tre mesi dopo che ci siamo incontrati… Auguro a tutti gli uomini di amare le loro donne come io amo te.” Dunque Evra convolerà a nozze con Margaux Alexandra, ricevendo immediatamente i complimenti di alcuni dei suoi ex compagni di squadra dei tempi dello United, come Karim Benzema e Rio Ferdinand, col primo che ha condiviso anche la maglia della Nazionale francese con Patrice. Ovviamente è arrivato anche il commento di Margaux che sprizza felicità: “Devo essere la donna più fortunata del mondo“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA