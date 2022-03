Evusheld, Ema approva mix di monoclonali/ Come funziona farmaco AstraZeneca

Buone notizie per la battaglia contro il Covid-19. L’agenzia europea dei medicinali, meglio nota come Ema, ha dato il via libera all’immissione in commercio di Evusheld, il mix di monoclonali sviluppato da Astrazeneca. Come confermato dagli esperti, si tratta di un farmaco mirato per la prevenzione del virus negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età.

Come spiegato dall’Ema, Evusheld è bassato su due specifici principi attivi, ovvero due anticorpi monoclonali: Tixagevimab e Cilgavimab. Come dimostrato dagli esperti, il farmaco ha la capacità di diminuisce il rischio di infezione del 77 per cento, con la durata di protezione stimata in sei mesi. “È efficace e gli effetti collaterali sono generalmente lievi”, ha aggiunto l’Ema. Ricordiamo che Astrazeneca ha confermato l’efficacia del mix di anticorpi anche contro la variante Omicron 2.

EVUSHELD, COME FUNZIONA FARMACO ASTRAZENECA

Evusheld agisce in fase di prevenzione del Covid-19, viene dunque somministrato prima della potenziale esposizione al virus. Come spiegato dall’Ema, il mix di anticorpi monoclonali è rivolto agli adulti e agli adolescenti over 12 che pesino almeno 40 chilogrammi. Negli Usa, il farmaco ha ricevuto l’indicazione come profilassi per persone dal sistema immunitario molto compromesso che non risponde alla vaccinazione.

Evusheld non è dunque destinato a sostituire il vaccino anti-Covid, ma è rivolto a chi è esposto a un rischio grave. Per quanto riguarda la sua combinazione di anticorpi, la professore Daniela Francisci ha spiegato ai microfoni di Sky Tg24 che Tixagevimab e Cilgavimab “sono entrambi diretti verso la proteina Spike, ma somministrati insieme funzionano ancora meglio per prevenire l’infezione”. Per quanto concerne la somministrazione, Evusheld è somministrato tramite due iniezioni intramuscolari, precisamente di 150 milligrammi di Tixagevimab e 150 milligrammi di Cilgavimab.

