Evviva!, lo show condotto da Gianni Morandi, torna in onda questa sera 16 agosto 2025 su Rai 1 con una puntata in replica: gli ospiti

Se Canale 5 ripropone Ciao Darwin 9, Rai 1, per il suo sabato sera post Ferragosto, si affida a Gianni Morandi con il suo show Evviva!. Questa sera, 16 agosto 2025, va infatti in onda, in replica, la puntata del 2 giugno 2024, prima di una serie condotta proprio dal celebre cantante. Uno show, Evviva!, nato dalla volontà di celebrare i 70 anni di storia della Rai attraverso filmati di repertorio, che riportano in onda alcune parti determinanti del servizio di intrattenimento, informazione e cultura rappresentato dall’azienda.

Gianni Morandi, chi è/ "Se non avessi fatto il cantante? Avrei giocato nel mio Bologna: forse era..."

Il racconto di questi 70 anni di successi partirà proprio dagli albori. Nel corso della prima puntata, infatti, Gianni Morandi darà il via al suo viaggio dal lontano 1954, ripercorrendo gli show famosi e amati di quegli anni della televisione italiana.

Evviva! di Gianni Morandi: gli ospiti della puntata del 16 agosto 2025 e come vederla in streaming

Si partirà, dunque, da Primo applauso, condotto da Enzo Tortora, e si passerà alle primissime edizioni della kermesse canora che, ancora oggi, è la più attesa dell’anno: il Festival di Sanremo. Verranno perciò riproposte alcune scene degli show in questione ma anche di altre trasmissioni degli anni, poi commentate in studio non solo da Gianni Morandi ma anche da alcuni ospiti d’eccezione. Nella prima puntata, ad affiancare il conduttore ci sarà il collega Roberto Vecchioni, autore di poetiche canzoni del panorama musicale italiano; ma anche Amadeus, simbolo della Rai per molti anni e conduttore, tra i tanti programmi, anche del Festival di Sanremo. Infine, ci sarà anche una rappresentate più giovane per dare il suo punto di vista: la cantante Francesca Michielin. Una serata, dunque, di storia della televisione ma anche di spettacolo, che il pubblico potrà seguire in diretta su Rai 1 ma anche in streaming, attraverso il sito Raiplay.

Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi/ Il retroscena sul primo incontro: "Fu incredibile perché..."