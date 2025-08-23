Evviva!, Gianni Morandi, puntata 23 agosto 2025 (replica), anticipazioni e ospiti: omaggio a Pippo Baudo con Amadeus e Roberto Vecchioni

Evviva!, Gianni Morandi, puntata di questa sera 23 agosto 2025 (Replica): l’omaggio a Pippo Baudo

Sarebbe dovuta andare in onda sabato scorso la seconda puntata di Evviva!, Gianni Morandi ma la morte di Pippo Baudo ha stravolto i palinsesti e così la trasmissione è stata interrotta per lasciate spazio prima allo Speciale del Tg1 e poi a TecheTecheTe, interamente dedicati al conduttore siciliano scomparso ad 89 anni. E così la puntata, trasmessa inedita il 2 giugno 2024, è slittata a questa sera. Gianni Morandi sarà al timone di un viaggio nella Rai dai suoi esordi fino ai giorni nostri con tanti ospiti ma soprattutto tanti filmati di archivio, aneddoti e retroscena.

Un momento particolarmente toccante stando alle anticipazioni Evviva!, Gianni Morando della puntata di questa sera, sabato 23 agosto 2025, in replica, riguarderà proprio il presentatore recentemente scomparso. Ci sarà un omaggio a Pippo Baudo (non programmato che la puntata è stata registrata l’anno scorso) quando Gianni Morandi ed Amadeus parleranno di SetteVoci, varietà andato in onda dal 1966 al 1970 condotto da Baudo, ma il conduttore che è tra i padri fondatori della tv insieme a Corrado, Raimondo Vianello, Enzo Tortora e Mike Bongiorno sarà ricordato anche in altri momenti, come quando si parlerà del Festival di Sanremo, lui ne ha condotti ben 13 edizioni.

Anticipazioni Evviva!, Gianni Morandi, ospiti puntata di questa sera: Amadeus e Francesca Michielini

Dalle anticipazioni Evviva!, Gianni Morandi si scopre che la puntata sarà un lungo viaggio musicale che spazierà dalla musica dei grandi cantautori fino alla disco music dei giorni nostri ma ci sarà spazio anche per la musica tradizionale italiana melodica fino alla trap. Si parte dal programma Primo Applauso, una sorta di precursore dei talent show condotto da Enzo Tortora fino giorni nostri. In questo viaggio Gianni Morandi non sarà da solo ma avrà al suo fianco grandi ospiti.

Gli ospiti di Evviva!, Gianni Morandi del 23 agosto 2025 sono Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore e professore classe 1943 che ha scritto alcune delle canzoni più importante nel panorama italiano come Sogna Ragazzo Sogna. Espressione di un’altra generazione è invece Amadeus, nato nel 1964, che ripercorrerà i Festival di Sanremo dal 1967 fino a quelli da lui condotti e diretti. Infine in rappresentanza delle generazioni più giovani Francesca Michielin cantautrice ma anche conduttrice di X Factor.

Come e dove vedere in streaming Evviva!, Gianni Morandi

Svelate tutte le anticipazioni più salienti non resta che ricordare che è possibile seguire il programma, il viaggio nella storia della nostra televisione dalle origini fino ai giorni nostri che i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno nel corso degli anni anche in diretta streaming nella piattaforma di Raiplay.