Evviva!, Gianni Morandi, ultima puntata 30 agosto 2025 (replica), anticipazioni: ospiti Orietta Berti e amico-rivale Massimo Ranieri

Evviva!, Gianni Morandi, puntata di questa sera 30 agosto 2025 (Replica): ospite l’amico e rivale Massimo Ranieri

L’ultimo appuntamento con le repliche dello show di Evviva!, Gianni Morandi è previsto per questa sera, 30 agosto 2025 e dalle anticipazioni si scopre che sarà una conclusione in grande stile con grandi ospiti che affiancheranno il cantante e conduttore nel suo viaggio per i 70 anni della Rai con filmati di archivio, aneddoti, retroscena e immagini d’epoca che traghetteranno gli ospiti in un viaggio nei ricordi. E tra i momenti più attesi ci sarà anche l’incontro-scontro con l’eterno rivale Massimo Ranieri.

Era il lontano 1968 quando Gianni Morandi e Massimo Ranieri si sono ‘scontrati’ per la prima volta a Canzonissima e da allora se da una parte è nata una sana rivalità artistica dall’altra dal punto di vista umano i due sono diventati grandi amici. Le anticipazioni Evviva!, Gianni Morandi svelano che i due ripercorreranno insieme le sfide che li hanno visti protagonisti in programmi simbolo come Scala Reale e Canzonissima ma si sono scontrati anche al Festival di Sanremo nel corso delle varie edizioni come nel 2023 quando sono stati entrambi super ospiti.

Anticipazioni Evviva!, Gianni Morandi, ultima puntata 30 agosto 2025: tra gli ospiti Orietta Berti e omaggi ai grandi artisti

E non è tutto, le anticipazioni svelano anche chi saranno gli ospiti Evviva!, Gianni Morandi della puntata di questa sera, sabato 30 agosto 2025 replica della puntata andata in onda nel giugno 2024. Innanzitutto ci sarà tra gli ospiti anche Orietta Berti che ripercorrerà la sua lunga carriera dagli esordi fino ai giorni nostri che continua a sfoderare hit, l’ultima in ordine di tempo è Cabaret con Fabio Rovazzi. Voce inconfondibile della musica italiana, Orietta racconterà aneddoti e retroscena al pubblico di Rai 1. Interverrà poi con i suoi ricordi e con uno sguardo giornalistico anche il volto di punta del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

Le anticipazioni Evviva!, Gianni Morandi svelano poi che ci sarà spazio anche per il ricordo di grandi artisti che ci hanno lasciato con un doveroso e commovente omaggio. Dopo l’omaggio a Pippo Baudo, involontario perché la puntata è stata registrata prima della sua morte, nella puntata di oggi verranno ricordati Raffaella Carrà, Monica Vitti e Lucio Dalla ma spazio troverà anche l’omaggio a Loretta Goggi, Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Rita Pavone e Jovanotti. Insomma sarà uno spettacolo unico all’insegna della grande musica e dei grandi protagonisti delle nostra televisione di tutti i decenni.



Come e dove vedere in streaming Evviva!, Gianni Morandi

Svelate tutte le anticipazioni più salienti non resta che ricordare che è possibile seguire il programma, il viaggio nella storia della nostra televisione dalle origini fino ai giorni nostri anche in diretta streaming nella piattaforma di Raiplay.. L’appuntamento con l’ultima puntata di Evviva!, Gianni Morandi è per questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai 1. Il format è realizzato da Rai Fiction e da Rai Teche ed ha l’obbiettivo di ripercorrere settant’anni delle televisione italiana.