Ex Alitalia, accordo Ue-Mef: Ita decolla il 15 ottobre/ “Una compagna competitiva”

E’ stato finalmente trovato l’accordo fra il ministero delle finanze e l’Unione Europea in merito alla nuova Alitalia, la compagnia di bandiera che si chiamerà semplicemente Ita: i voli scatteranno fra esattamente tre mesi, a partire dal prossimo 15 ottobre 2021. Ad annunciarlo è stato lo stesso Mef attraverso una nota comunicata pochi minuti fa: “Si è conclusa positivamente la discussione con la Commissione Europea sulla costituzione di Italia Trasporto Aereo (ITA). La nuova società sarà pienamente operativa a partire dal prossimo 15 ottobre, data in cui è previsto il decollo dei primi voli”.

Come riferisce il Tesoro, la discussione con la Commissione Europea ha permesso di giungere ad una “soluzione costruttiva ed equilibrata, che garantisce la discontinuità necessaria al rispetto della normativa europea”, consentendo di avviare le “procedure relative all’aumento di capitale di ITA” e creando le condizioni “per la firma del Memorandum d’intesa per il passaggio di determinate attività da Alitalia a ITA”. Si sono così poste le basi per un nuovo vettore nazionale “solido, sostenibile e indipendente, in grado di operare nel segno della discontinuità e con solide prospettive di crescita e sviluppo”. Soddisfatto Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ha commentato: “Con Ita nasce una nuova importante compagnia aerea italiana, con significative prospettive di sviluppo e che sarà in grado di competere sul mercato nazionale e internazionale”.

EX ALITALIA, ACCORDO FRA UE E MEF: “RISPONDERA’ ALLE NUOVE ESIGENZE DEL TRASPORTO AEREO”

E ancora, in merito all’accordo dell’ex Alitalia: “Ita sarà in grado di offrire risposte alle nuove esigenze del trasporto aereo, in un’ottica sempre più intermodale, integrata con il trasporto ferroviario, guardando con grande attenzione ai principi dello sviluppo sostenibile, in un’ottica di innovazione e digitalizzazione, in linea con i principi europei alla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Il ministero ha assicurato che seguirà da vicino l’evoluzione del mercato e delle nuove esigenze dei passeggeri, di modo che il trasporta aereo risponda al meglio alle richieste ma anche ai diritti di mobilità, salute e sicurezza.

“Il settore è in forte evoluzione dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche e digitali – ha concluso Giovannini – e inizia a mostrare segnali di ripresa, che vanno intercettati e valorizzati nel rispetto delle regole internazionali di sicurezza. Siamo fiduciosi che la nuova compagnia saprà cogliere le trasformazioni e le opportunità presenti e future”.



