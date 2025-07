Clamoroso ritorno di fiamma per due ex allievi di Amici che, dopo la rottura, sono stati pizzicati nuovamente insieme.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, come canta Antonello Venditti e pare che sia proprio quello che è accaduto a due ex allievi di Amici di Maria De Filippi che, dopo essersi innamorati e lasciati, sarebbero tornati nuovamente insieme. A riportare la clamorosa indiscrezione è Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una followers.

Trigno e Chiara Bacci di Amici si sono lasciati?/ Il gesto scatena il web dopo le voci di crisi

Nel testo del messaggio condiviso dall’esperta di gossip, si legge che i due ex allievi che, con la loro storia hanno fatto sognare i fan del talent show dividendo, tuttavia, il fandom dopo la rottura, sarebbero stati avvistati insieme in Sicilia. A confermare il clamoroso ritorno di fiamma è la stessa Deianira Marzano che, oltre a pubblicare la segnalazione ricevuta, conferma che i due sono tornati effettivamente insieme.

Alessandra Celentano incontra suoi ex allievi di Amici 24/ Reunion con Daniele, Chiara e Alessia: ecco perché

Amici: chi sono gli ex allievi di nuovo insieme

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, ex allievi di Amici 21, non solo sarebbero stati avvistati insieme in Sicilia ma sarebbero tornati ufficialmente insieme come fa sapere Deianira Marzano. Cosmary Fasanelli che, nella scuola di Maria De Filippi si era inizialmente legata al cantante Alex Wyse, ha vissuto una storia d’amore con Nunzio. I due ballerini sono stati insieme per qualche mese per poi lasciarsi.

Dopo la rottura, i due hanno intrapreso due strade differenti dedicandosi soprattutto al lavoro. Nunzio, in particolare, ha recentemente partecipato all’Isola dei Famosi 2025 anche se ha poi abbandonato il reality. Oggi, i due tornano alla ribalta per un riavvicinamento che, sembrerebbe un vero e proprio ritorno di fiamma. Per il momento, tuttavia, sia Nunzio che Cosmary non hanno commentato il gossip.

Senza Cri, confessione su Amici 24: "Maria De Filippi? Mi ha dato la forza di restare"/ "Io mi autosabotavo"