Un ex allievo di Amici, eliminato prima del serale, spicca il volo con una carriera internazionale: ecco con chi ha ballato.

Nella scuola di Amici che riaprirà ufficialmente i battenti a settembre con il ritorno di Veronica Peparini, sono tanti gli allievi che hanno conquistato il pubblico dando il via ad una carriera strepitosa. Da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso fino ad Annalisa, i The Kolors, Irama, Gaia, Angelina Mango e tanti altri, sono davvero tanti i cantanti che, oggi, fanno parte stabilmente del mondo della musica italiana dopo aver mosso i primi passi nella scuola di Maria De Filippi. Anche tra gli ex allievi ballerini, tuttavia, ci sono tantissimi danzatori che sono riusciti a trovare la propria strada.

Emma Muscat di Amici è diventata mamma, nata la figlia Mila Rae Galea/ L'annuncio: "Un amore come non mai"

Non solo Elena D’Amario che, dopo una carriera a New York è tornata dove tutto è cominciato ma anche Giuseppe Giofrè e tanti altri che hanno scelto il mondo del teatro. Tra i ballerini, inoltre, c’è anche chi non è riuscito a conquistare il serale ma a costruirsi comunque una carriera internazionale.

Da Amici al tour di Post Malone: la carriera di Federico Milan

Federico Milan è stato un allievo di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha partecipato alla diciottesima edizione di Amici. A vincere la categoria danza fu Rafael Quenedit mentre al secondo posto si piazzò l’etoile internazionale, oggi anche attore, Vincenzo Di Primo.

Amici 25, torna Veronica Peparini, bocciata Deborah Lettieri: ecco perché/ L’analisi: i pro e i contro

Federico Milan, dopo l’esperienza nella scuola di Amici, ha cominciato a lavorare nei corpi di ballo delle principali trasmissioni Rai e Mediaset e nel 2024 è tornato a ballare ad Amici come ballerino professionista sotto la direzione artistica di Stephane Jarny. Oggi, la vita professionale di Federico Milan si svolge all’estero facendo parte di un corpo di ballo che accompagna le star internazionale. Recentemente, così, Federico Milan ha ballato ad un evento internazionale, all’Export World Cup 2025 dove si è esibito anche Post Malone per il quale ha ballato.

Amici, Giulia Stabile e Matthew sono fidanzati?/ Dal compleanno insieme agli indizi social