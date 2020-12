Ex calciatore Sassuolo vittima di revenge porn/ Video intimi inviati alla moglie

Un ex calciatore del Sassuolo sarebbe stato vittima di revenge porn da parte di una sudamericana di 28 anni. Stando a quanto riferito nelle ultime ore dalle principali testate online, a cominciare da Repubblica, la ragazza avrebbe spedito un video di lei in atteggiamenti intimi con il neroverde, alla moglie dello stesso giocatore, con tanto di messaggio: “Tuo marito è uno sporcaccione”. Il video esplicito mostrava chiaramente l’ex calciatore del Sassuolo assieme alla sudamericana, e secondo quanto sostengono gli inquirenti, si tratterebbe di una strategia mirata: prima l’adescamento, poi il filmato, e quindi il ricatto. La sudamericana era solita usare due telefonini; uno le serviva per intrattenere le relazioni con la sua preda, in questo caso il giovane calciatore ex Sassuolo (con moglie e figlio), mentre l’altro era tenuto al segreto e serviva per riprendere i momenti di intimità. La vittima ha spiegato di essere all’oscuro di questi filmati ed ha deciso di denunciare il tutto alla polizia postale: “Una scelta coraggiosa – le parole di Cosimo Zaccaria, il suo legale – che fa onore al mio assistito, qui siamo di fronte ad un reato odioso”.

EX CALCIATORE SASSUOLO VITTIMA DI REVENGE PORN: UDIENZA L’8 FEBBRAIO

Al momento non risultano altre denunce, ma la donna, difesa d’ufficio da Graziano Martino, è accusata di revenge porn, la vendetta che avviene attraverso la condivisione in pubblico di immagini o di video a sfondo sessuale, senza che la persona oggetto del filmato ne sia a conoscenza o dia il suo consenso. La 28enne sudamericana avrebbe condiviso in chat due video e alcune foto esplicite inerenti appunto il suo rapporto con l’ex giocatore del Sassuolo, e lo avrebbe fatto proprio come vendetta dopo che il ragazzo l’aveva lasciata. Il processo è di fatto già iniziato, visto che nei giorni scorsi è partita l’udienza preliminare, rinviata poi all’8 febbraio 2021, davanti al giudice Andrea Scarpa. I fatti risalgono all’estate del 2019, precisamente all’agosto, e l’imputata avrebbe inviato il materiale privato tramite chat di Instagram e Facebook ad amici e conoscenti, ma non postandolo pubblicamente.



