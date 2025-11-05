Didier Reynders, ex ministro belga ed ex Commissario alla giustizia Ue è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco, i dettagli delle indagini

L’ex Commissario Ue alla giustizia Didier Reynders, che precedentemente aveva ricoperto anche il ruolo di Ministro degli esteri del Belgio, è stato incriminato per riciclaggio di denaro sporco. L’indagine era scattata già nel 2023, quando le autorità avevano iniziato a tenere sotto controllo i suoi conti correnti dopo una segnalazione da parte dell’ente lotterie nazionali belga, a causa di alcune transazioni che risultavano sospette. All’epoca però Reynders era ancora membro della Commissione e stava tentando di farsi rinnovare l’incarico.

In seguito alle dimissioni e quindi alla perdita dell’immunità è iniziata poi ufficialmente l’inchiesta, partita da una perquisizione che che poi aveva fatto partire l’accusa. In particolare si tratterebbe di una cifra da 1 milione di euro, riciclata tra acquisti di biglietti della lotteria e incassi di vincite che transitavano sul suo conto bancario, un traffico avvenuto tra il 2008 ed il 2018, quindi approfittando anche per i primi tre anni del suo ruolo al Ministero delle finanze. Nel caso è indagata per corruzione anche la Banca ING, per non aver fornito correttamente i dettagli richiesti dalle autorità, ma soltanto la versione dell’imputato che aveva dichiarato di aver ottenuto il denaro dalla vendita di oggetti di antiquariato.

Didier Reynders incriminato per riciclaggio, l’accusa: “Ha incassato 1 milione di euro provenienti da vincite alla lotteria belga”

Didier Reynders, ex Commissario alla giustizia dell’Unione Europea è accusato di aver riciclato denaro per almeno un decennio, incassando le vincite dei premi della lotteria nazionale ed investendo parte dei proventi nell’acquisto di nuovi biglietti. Secondo i primi dettagli emersi dalle indagini l’ex ministro belga avrebbe speso tra il 2008 ed il 2018, dai 1000 ai 3000 euro al giorno in titoli di gioco, ed ora, come ha affermato il giudice, ci sarebbero ora almeno 6 prove concrete sulla colpevolezza, anche per altri capi di imputazione.

Tuttavia l’incriminazione non è ancora definitiva, Reynders infatti è stato ascoltato lo scorso 16 ottobre in merito alla questione, e come prevede la legge può ora accedere ai fascicoli per produrre una documentazione difensiva, al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed è ora atteso un nuovo interrogatorio che coinvolgerà anche la moglie, sospettata di aver collaborato al traffico, con una posizione che se confermata potrebbe aggravarsi a causa del suo ruolo da giudice.