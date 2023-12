“Ex concorrente del Grande Fratello 2023 furiosa per non essere stata inquadrata”/ Chi è? L’indiscrezione

Sfuriata in studio di un’ex inquilina della Casa del Grande Fratello 2023 per le poche inquadrature? La segnalazione

Ci sarebbe un’ex inquilina della Casa del Grande Fratello 2023 che mal sopporterebbe il fatto di essere poco inquadrata in studio. È questa l’indiscrezione che sta facendo il giro del web dopo una serie di segnalazioni di presunti addetti ai lavori e non solo. L’indiscrezione in questione sarebbe arrivata anche a Deianira Marzano, che l’ha dunque resa pubblica attraverso il suo profilo Instagram.

Rosy Chin in crisi al Grande Fratello: "Ho bisogno di vedere mio marito"/ "Mi manca, è la mia spalla"

“Nell’ultima puntata del Grande Fratello, mio cognato che lavora come cameraman mi ha detto che due ospiti, cioè in particolare ___ si è alzata ed è andata via. – si legge nella segnalazione postata dall’esperta di gossip – Poi è tornata a protesta che Lorenzo, il ciabattino, veniva sempre ripreso e gli altri meno. Ha anche detto: ‘Questo baffettino con la tovaglia per vestito’. Vabbè comunque poi è tornata in studio.”

Rosy Chin nasconde un telefonino al Grande Fratello?/ Al web non sfugge il gesto nella casa

Chi è l’ex concorrente che ha lasciato lo studio del Grande Fratello? L’ipotesi del web

Dal messaggio dell’utente la protagonista della sfuriata sarebbe dunque una donna, il cui nome è stato però oscurato. Non sarebbe l’unica segnalazione fatta su questa vicenda, che in pochi minuti ha inevitabilmente scatenato sul web il toto nome: chi è stata l’ex concorrente a sbottare in diretta per le mancate inquadrature? C’è chi allora ha ipotizzato possa trattarsi di Samira Lui: “In un’inquadratura ho visto Samira Lui molto arrabbiata. Sarà lei?” ha scritto un utente. Deianira avrebbe a quanto pare ricevuto molte supposizioni dopo la segnalazione, alle quali ha così risposto: “Avete indovinato tutti chi è l’ex concorrente del Grande Fratello che si è lamentata di non essere mai ripresa e si è alzata, andata via e poi tornata.” Che sia davvero Samira? Come risponderà la modella a questa insinuazione?











© RIPRODUZIONE RISERVATA