Ex concorrete Isola dei Famosi è finito in miseria/ Davide Di Porto “Cerco nell’immondizia per mangiare e…”

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Davide Di Porto ha rivelato il suo dramma. L’uomo aveva partecipato al reality nel 2010 ma il suo nome era poi caduto nel dimenticatoio come spesso accade. Davide Di Porto non se la passa affatto bene e sulle pagine del Settimanale Nuovo ha svelato alcuni retroscena choc della sua vita. Dopo aver calcato i set cinematografici del cinema a luci rosse come attore, oggi è costretto a rovistare fra i rifiuti alla ricerca di cibo o di qualche oggetto da vendere ai mercatini. E’ stato lui stesso a dichiararlo: “Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare”.

All’Isola dei Famosi, Davide Di Porto si era fatto conoscere al pubblico come personal trainer ma anche con questo lavoro non è riuscito a trovare nulla. L’uomo ha lanciato delle accuse al mondo dello spettacolo e lanciato frecciatine ad alcuni concorrenti di questa edizione: “La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io. Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me? Questo è un caso lampante di… Di Porto fobia!”.

Davide Di Porto ha accusato la televisione di averlo sfruttato e di averlo gettato via. Una sorte comune a protagonisti non solo di reality ma anche di talent. Negli anni scorsi, sono stati tanti i volti che si sono rincorsi in questo genere di programmi e di cui oggi non si hanno più notizie. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Davide Di Porto dichiara però di non arrendersi: “La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento!”.

Davide Di Porto vorrebbe sbarcare di nuovo in Honduras per riscattarsi e fa un appello: “Per riscattarmi. O morire”, ha concluso. Davide Di Porto ha tentato varie strade per riuscire a stare in televisione ma nessuna di queste gli ha dato una visibilità per mantenerlo un volto noto: e così, alla fine, ha deciso di intraprendere la carriera di attore dandosi ai film per adulti. La carriera del cinema però non faceva per lui e ora tenta nuovamente la strada della televisione. Ci riuscirà?











