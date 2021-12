Enzo Iacchetti, i suoi amori/ Da Maddalena Corvaglia a Tania Peli: e la storia segreta con…

Non solo Gerry Scotti ma anche l’iconic duo che dal prossimo 13 dicembre tornerà alla conduzione di “Striscia la Notizia”: nel secondo appuntamento del weekend con “Verissimo”, saranno protagonisti del salotto tv di Silvia Toffanin alcuni dei volti storici delle reti Mediaset, per una domenica pomeriggio di alto livello. E grande attesa c’è per l’ospitata proprio di Ezio Greggio e del suo sodale Enzo Iacchetti, che inevitabilmente parleranno non solo dei loro prossimi impegni professionali ma accenderanno una luce pure sul proprio privato: e a tal proposito quello del 69enne conduttore televisivo e comico è molto interessante dato che di recente è tornata a parlare di lui la storica fiamma, Maddalena Corvaglia, mentre è tornata al centro del gossip pure Rosi Zamboni, la fidanzata che lo showman cremonese di Castelleone avrebbe tenuto segreta.

Ma partiamo dall’inizio: Enzo Iacchetti è stato inizialmente sposato con la sua oramai ex moglie, Roberta, che nel lontano 1986 l’aveva reso papà di Martino. Tuttavia a fare discutere fu la lunga relazione che il diretto interessato ebbe con una delle storiche Veline di “Striscia”, Maddalena Corvaglia: una love story intensa e durata diversi anni, nonostante la forte differenza d’età fra i due, e poi bruscamente conclusasi con Maddalena che è convolata a giuste nozze nel 2011 con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. A distanza di tempo sono emersi i motivi della fine della storia, tra allontanamenti dovuti al lavoro e tante altre divergenze che avevano fatto parlare proprio il diretto interessato di un rapporto ‘padre’-figlia.

LE EX DI ENZO IACCHETTI: DALLE STORIE CON MADDALENA CORVAGLIA E TANIA PELI A…

Successivamente nella vita di Iacchetti è entrata la pittrice Tania Peli, rimasta nella sua vita ben nove anni, e anche in questo caso polemiche per la forte distanza anagrafica. “Tra di noi non c’è stato nessun colpo di fulmine (…) Lei è un’artista e ci siamo messi assieme perché ci siamo piaciuti al di là delle relative preoccupazioni” aveva avuto modo di dire il buon Enzo quando il loro rapporto si era consolidato, e spiegando che “l’età anagrafica non conta dato che tutto dipenda dal cervello”. E il matrimonio? Niente da fare: “Non ho alcuna intenzione di risposarmi, credo di aver dato già abbastanza” aveva tagliato corto Iacchetti in relazione alle prime nozze con Roberta, da cui in quel periodo era separato oramai da 14 anni.

Nel 2020, infine, a salire alla ribalta delle cronache rosa è stata Rosi Zamboni, anche lei molto più giovane rispetto all’anchorman di “Striscia”. L’influencer bergamasca conosciuta come Roxy sui social aveva infatti rivelato tutto con un post che aveva fatto il giro del web e in cui si rivolgeva direttamente all’ex compagno rievocando il momento in cui avevano deciso di smettere di vedersi dopo addirittura quattro anni di frequentazioni sapientemente tenute lontane dal gossip. “Io desideravo una storia normale, alla luce del sole (…) Ti misi si fronte a una scelta e smettemmo di vederci, ma ora mi manchi davvero troppo” aveva scritto Rosi. Adesso che Iacchetti pare sia single, è arrivato per loro due il momento di riprovarci?



