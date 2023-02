Ex di Loredana Bertè: da Bjorn Borg ad Adriano Panatta/ “I nostri giochi audaci…”

Tutti gli amori di Loredana Bertè: da Bjorn Borg a Mario Lavezzi, passando per Panatta e Berger

Sono davvero tante le storie d’amore che hanno animato la vita sentimentale di Loredana Bertè. Da Bjorn Borg ad Adriano Panatta, passando per Roberto Berger e Mario Lavezzi. Storie di cui si continua a parlare tuttora e che nel corso di tutti questi anni hanno alimentato profondamente le pagine del gossip. Recentemente, in una intervista rilasciata a Verissimo, è stato Adriano Panatta a tornare sulla storia d’amore con la cantante Loredana Bertè. Il famoso tennista ha speso parole al miele per la sua ex compagna, con la quale ha condiviso un pezzo di strada importante, seppur da giovanissimi. “Eravamo due creature, due ragazzini di 23 anni. Siamo stati insieme un anno e le voglio ancora molto bene. È una persona perbene“, ha raccontato a Verissimo nel salotto della Toffanin.

“Loredana Bertè è una delle ragazze più buone che abbia mai conosciuto”, le sue parole. “Ci siamo visti qualche volta, una delle ultime è stata in una trasmissione televisiva, e io anche in quella occasione l’ho presa in giro, proprio come facevo quando eravamo ragazzi e stavamo insieme”. Oltre alla storia con Panatta, come dicevamo, Loredana ha avuto altre relazioni e quella con Bjorn Borg è stata forse una delle più discusse, per via del loro rapporto tormentato.

Loredana Bertè e l’amore tormentato con Bjorn Borg: “Una volta inghiottii un tubetto di tranquillanti e poi…”

“Il rapporto tra me e Björn era ormai entrato in una spirale stranissima, fatta di giochi audaci. (…) Finché quella notte, per dimostrargli il mio amore, ho ingoiato un tubetto degli stessi tranquillanti che aveva preso lui. Poi, quando mi sono accorta che mi stavo addormentando, ho chiamato un amico suo: “Dì a Bjorn che gli voglio bene”. Lui ha capito, ha chiamato la polizia che ha sfondato la finestra e mi ha salvato…”, il racconto choc di Loredana Bertè a proposito della relazione travagliata con lo sportivo.

Non dimentichiamo la già citata relazione sentimentale con Mario Lavezzi, ma anche quella con Roberto Berger, erede dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, con cui Loredana Bertè ha ritrovato, per un periodo, un po’ di serenità. I due si sposano nel 1983, ma le cose vanno per il verso giusto appena quattro anni. Nel 1987, infatti, le loro strade si dividono definitivamente e Loredana Bertè torna nuovamente single.











