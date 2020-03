Ex fidanzata Aristide Malnati: chi è?/ Architetto francese “flirt tra gli scavi”

Aristide Malnati, l’archeologo e amico di Alfonso Signorini, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, in questi mesi di rado ha parlato della sua vita privata. Nelle passate ore però si è lasciato andare ad alcune confidenze, nel cuore della notte, con l’amica Antonella Elia. Parlando con l’ex valletta di Mike Bongiorno, infatti, Aristide ha raccontato alcuni ricordi del passato. Durante alcuni scavi archeologici al Cairo, l’egittologo ha ammesso di aver fatto una conoscenza molto interessante: “Lì ho conosciuto un architetto francese, una donna molto affascinante, con cui ho avuto una storia”, ha ammesso. A quanto pare però quella relazione non ha avuto poi un seguito ed Antonella Elia ha manifestato prontamente una grande curiosità. “Come mai è finita?”, ha domandato la showgirl. Ma Aristide ha voluto subito precisare, con fare imbarazzato: “era un fidanzamento ma un flirt, ero molto preso da lei ma poi ci siamo allontanati e lei si è fidanzata seriamente con un’altra persona”. Se, quindi, in un primo momento aveva parlato di una storia, successivamente Malnati ha ridimensionato tutto ad una semplice liaison.

EX FIDANZATA ARISTIDE MALNATI: LORO STORIA MAI DECOLLATA

Complice la grande confidenza creatasi in questi mesi tra Aristide Malnati e Antonella Elia, l’egittologo nelle passate ore ha voluto confidarsi sul suo passato amoroso. All’amica ha raccontato anche in che modo ha vissuto le emozioni di quella storia, definita un flirt, con l’architetto francese. “Non se ne è mai accorto nessuno”, ha confidato, “eravamo in fibrillazione per gli scavi ma poi quando tornavamo alle nostre città natali nessuno di noi due voleva rinunciare alla propria vita e quindi rimaneva una storia che prendeva vita solo per poco tempo”. La curiosità di Antonella l’ha spinta a fargli ulteriori domande su quella relazione del passato ma che Aristide ha ricordato con un pizzico di nostalgia: “Era una storia molto legata alla nostra passione per l’archeologia ma non si è mai sviluppata”. Tuttavia è stato lo stesso Malnati a porsi delle domande su come sarebbe potuta essere la loro vita insieme: “chissà come sarebbe potuta andare se uno di noi due si fosse trasferito…”. Quanto emerso è stato un racconto nostalgico e al tempo stesso tenero su una storia d’amore mai di fatto decollata.



