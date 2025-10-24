Sabrina Piccolo, ex fidanzata di Francesco Rana del Grande Fratello, interviene sui social con un lungo attacco che avrebbe scatenato la famiglia di lui

Francesco Rana è finito nel mirino di una polemica che sta infiammando il web. Il concorrente del Grande Fratello 2025 ha scatenato la dura reazione della sua ex fidanzata Sabrina Piccolo quando, ironicamente, ha dichiarato ai compagni di aver lasciato la sua ex per aver cucinato la parmigiana con melanzane al forno invece che fritte. Una battuta che ha portato Sabrina a pubblicare un lungo messaggio social nel quale ha non solo chiarito di essere stata lei a lasciarlo, ma ha anche lanciato contro di lui accuse e stoccate pesanti.

Nel suo post, Sabrina rivela di aver lasciato la sua città per seguirlo a 900 km di distanza, a Trieste, e di aver lì iniziato una convivenza a soli 20 anni. Un’introduzione che lascia poi spazio ad accuse forti: “Una ragazza che si è spaccata il culo per pulirti una casa, prepararti da mangiare, lavarti la roba, stirarti la divisa e allo stesso tempo lavorava più ore al giorno di te e guadagnava più di te.” E ancora: “Sei sicuro di averla lasciata tu? O ti ha lasciato lei perché sei solo un patriarcale e maschilista del cavolo?”.

Francesco Rana, la famiglia del concorrente del Grande Fratello 2025 sarebbe intervenuta dopo le accuse dell’ex fidanzata

Queste parole avrebbero però scatenato l’intervento della famiglia di Rana. Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram, “La famiglia di Rana avrebbe tempestato di chiamate l’ex fidanzata invitandola a togliere la storia… e a rivolgersi a un avvocato”, si legge. L’ex avrebbe infatti rivelato dettagli ancor più scottanti della relazione con Rana, tirando in ballo anche la suocera. “Dice che lui lasciava le mutande sporche nei cassetti per farle lavare a lei, che i suoceri la trattavano da ‘poco di buono’…”, fa sapere ancora l’esperta di gossip. Una questione alquanto spiacevole, che potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello qualora Sabrina decidesse di affrontare il suo ex Francesco Rana.

